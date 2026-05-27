Haberler

Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi

Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ara transfer döneminde uzun süre ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen Ademola Lookman'ı transfer eden Atletico Madrid, Nijeryalı sol kanat oyuncusunu satış listesine koydu.

  • Ademola Lookman, Atletico Madrid'de 24 resmi maçta 9 gol ve 4 asist yaptı.
  • Atletico Madrid, Diego Simeone'nin sistemine uyum sağlayamadığı gerekçesiyle Lookman'ı satış listesine koydu.
  • Atletico Madrid, Lookman için yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu Ademola Lookman, Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Transfer döneminin son günlerinde 35 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol devi Atletico Madrid'e imza atan Nijeryalı sol kanat oyuncusunun, Madrid macerası kısa sürmek üzere.

SIMEONE'NİN SİSTEMİNE UYMUYOR

Fichajes'in haberine göre; İspanya'da geçirdiği ilk 3 aylık süreçte Atletico Madrid formasıyla 24 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 4 asistlik dikkat çekici bir istatistik yakaladı. Ancak Lookman, skora sunduğu bu ciddi katkıya rağmen, teknik direktör Diego Simeone'nin sistemine tam olarak uyum sağlayamadı.

60 MİLYON EURO İSTİYOR

Bu gelişme üzerine Atletico Madrid yönetiminin Simeone'nin taktiksel planlarına adapte olmakta zorlanan Lookman ile yolları ayırma kararı alarak satış listesine koyduğu belirtildi. Arjantinli teknik adamın istekleri doğrultusunda daha uyumlu bir kadro kurmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, özellikle İngiltere'den ciddi talipleri olan oyuncu için yaklaşık 60 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. 

SÜPER LİG'İN DEVLERİ HAREKETE GEÇEBİŞİR

Sol kanat hattında arayışlarını sürdüren ve bir süredir Milan'dan ayrılması gündemde olan Rafael Leao ile ilgilenen Galatasaray ve Fenerbahçe için bu durum yepyeni bir fırsat doğurdu. Noa Lang ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar ile Kerem Aktürkoğlu dışında sol kanat rotasyonunda alternatifi bulunmayan sarı-lacivertlilerin, yaşanan bu flaş gelişmenin ardından Ademola Lookman transferi için önümüzdeki günlerde yeniden resmi temaslara başlayabileceği tahmin ediliyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dorukhan Büyükışık dosyasında beyanlar birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması

Dosyada ifadeler birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması
Kılıçdaroğlu'nun 'Militanlarına taş attırdı' sözlerine Adnan Beker'den jet yanıt

Kılıçdaroğlu'nun "Militanlarına taş attırdı" sözlerine jet yanıt geldi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama

Ali Koç aylar süren sessizliğini sonunda bozdu: Hesap verecekler!
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi

Ünlü şarkıcı Bodrum'da aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını