Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu Ademola Lookman, Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Transfer döneminin son günlerinde 35 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol devi Atletico Madrid'e imza atan Nijeryalı sol kanat oyuncusunun, Madrid macerası kısa sürmek üzere.

SIMEONE'NİN SİSTEMİNE UYMUYOR

Fichajes'in haberine göre; İspanya'da geçirdiği ilk 3 aylık süreçte Atletico Madrid formasıyla 24 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 4 asistlik dikkat çekici bir istatistik yakaladı. Ancak Lookman, skora sunduğu bu ciddi katkıya rağmen, teknik direktör Diego Simeone'nin sistemine tam olarak uyum sağlayamadı.

60 MİLYON EURO İSTİYOR

Bu gelişme üzerine Atletico Madrid yönetiminin Simeone'nin taktiksel planlarına adapte olmakta zorlanan Lookman ile yolları ayırma kararı alarak satış listesine koyduğu belirtildi. Arjantinli teknik adamın istekleri doğrultusunda daha uyumlu bir kadro kurmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, özellikle İngiltere'den ciddi talipleri olan oyuncu için yaklaşık 60 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi.

SÜPER LİG'İN DEVLERİ HAREKETE GEÇEBİŞİR

Sol kanat hattında arayışlarını sürdüren ve bir süredir Milan'dan ayrılması gündemde olan Rafael Leao ile ilgilenen Galatasaray ve Fenerbahçe için bu durum yepyeni bir fırsat doğurdu. Noa Lang ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar ile Kerem Aktürkoğlu dışında sol kanat rotasyonunda alternatifi bulunmayan sarı-lacivertlilerin, yaşanan bu flaş gelişmenin ardından Ademola Lookman transferi için önümüzdeki günlerde yeniden resmi temaslara başlayabileceği tahmin ediliyor.