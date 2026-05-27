Haberler

Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu

Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Brezilyalı teknik direktör Filipe Luis ile ilk görüşmeyi yapıp projeyi sundu. Siyah-beyazlılar, verimli geçen toplantı sonrası genç hocadan gelecek kararı beklemeye başladı.

Yeni sezon yapılanması kapsamında teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listenin üst sıralarında yer alan Brezilyalı çalıştırıcı Filipe Luis ile ilk resmi temasını kurdu. 

FILIPE LUIS'E PROJELER SUNULDU

Yapılan görüşmede Beşiktaş kurmayları, kulübün geleceğe yönelik teknik projesini, hedeflerini ve takımdan beklentilerini detaylı bir şekilde Filipe Luis'e sundu. Genç teknik adam da kendi oyun felsefesini, çalışma metodunu ve kulüpten taleplerini iletti. 

TOPLANTI VERİMLİ GEÇTİ, KARAR BEKLENİYOR

Toplantı her iki taraf açısından da verimli geçse de henüz kesin bir anlaşma sağlanamadı ve süreç genç hocanın vereceği karara kaldı. 

AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE

Alman basınından Sky DE'nin haberine göre; Görüşme sırasında Filipe Luis, kendisine Avrupa'nın önemli kulüplerinden de teklifler geldiğini Beşiktaş yönetimine iletti. Haberde, Bayer Leverkusen, Fulham ve Strasbourg'un başarılı teknik adamın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Yazılan notlar çok konuşulacak

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar

Bayram sabahı ses getiren görüntü
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var

Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi

Ünlü şarkıcı Bodrum'da aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Gabriel Sara'dan Aston Villa'ya olumlu sinyal

Avrupa şampiyonuna transfer oluyor
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını