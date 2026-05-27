İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar

Güncelleme:
İran Devlet Televizyonu, ABD ile mutabakat zaptı için gayriresmi çerçevenin taslak metninin hazır olduğunu duyurdu. Taslağa göre Hürmüz Boğazı'daki gemi trafiğinin yönetimi İran ve Umman işbirliğiyle yapılacak. İran, bir ay içinde Hürmüz Boğazı’ndaki ticari deniz taşımacılığını savaş öncesi seviyelere geri döndürecek. Buna karşılık ABD ise İran çevresindeki askeri güçlerini geri çekecek ve deniz ablukasını kaldıracak.

İran devlet televizyonu, Tahran ile Washington arasında yürütülen temaslarda önemli bir aşamaya gelindiğini öne sürdü. Haberde, iki ülke arasında savaşı sona erdirmek amacıyla hazırlanan gayriresmi mutabakatın ilk taslağında yer alan detayları duyuruldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN ORTAK YÖNETİM FORMÜLÜ

Taslak metne göre, dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin yönetimi İran ve Umman iş birliğiyle sağlanacak.

"AMERİKAN GÜÇLERİ ÇEKİLECEK" MADDESİ

Savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile hazırlanacak mutabakat zaptına ilişkin ilk gayriresmi çerçeve taslağına göre; İran, 1 ay içinde Hürmüz Boğazı’ndaki ticari deniz taşımacılığını savaş öncesi seviyelere geri döndürecek ancak askeri gemiler anlaşma taslağında kapsam dışında tutulacak.

Taslakta yer alan bir diğer önemli başlık ise Amerikan askeri varlığı oldu. Taslak metne göre ABD güçleri İran yakınındaki bölgelerden çekilecek ve İran’a yönelik deniz ablukası kaldırılacak. 

60 GÜNLÜK KRİTİK SÜREÇ

Haberde, tarafların 60 gün içinde nihai anlaşmaya varması halinde mutabakatın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olarak onaylanmasının planlandığı belirtildi.

"SOMUT DOĞRULAMA OLMADAN ADIM ATMAYACAĞIZ"

İran devlet televizyonu, "İslamabad mutabakatı" olarak adlandırılan daha geniş kapsamlı çerçevenin ise henüz kesinleşmediğini belirterek, Tahran’ın “doğrulama mekanizması” olmadan herhangi bir adım atmayacağını vurguladı.

Taslak metinle ilgili henüz ABD tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Çağla Taşcı
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Insallah baris olur

Haber YorumlarıMustafa Akgül:

Tebrikler İran

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

