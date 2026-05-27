Haberler

'Türkiye'nin en sıcak yeri' bayramın ilk gününde 46 derece

'Türkiye'nin en sıcak yeri' bayramın ilk gününde 46 derece
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde termometreler 46 dereceyi gösterdi. Geçmişte Türkiye'nin en sıcak yeri seçilen ilçede sıcaklık nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanları tercih etti.

Geçmişte Türkiye'nin en sıcak yeri seçilen Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde termometreler 46 dereceyi gösterdi.

TÜRKİYE'NİN EN SICAK YERİ SEÇİLMİŞTİ

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi, 15 Ağustos 2023 tarihinde termometrelerin 49,5 dereceyi göstermesi ile Türkiye'nin en sıcak yeri seçilmiş ve o dönem tüm zamanların ulusal sıcaklık rekorunu kırmıştı. Mikroklima iklim özelliklerine sahip Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde yüksek sıcaklıklar kaydedildi.

BAYRAMDA TERMOMETRELER 46 DERECEYİ GÖRDÜ

İlçede gün içinde artan sıcaklık dijital tabelalara 46 derece olarak yansıdı. Sıcaklıkların bu denli arttığı Sarıcakaya ilçesi dron ile havadan da görüntülendi.

Sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı öğle saatlerinde ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda insan hareketliliği azaldı. Vatandaşların açık alanlar yerine kapalı ve gölgelik yerleri tercih ettiği görüldü. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma

Piyasalar bir anda umutlanmıştı! İran'ın iddiasını ABD yalanladı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Yazılan notlar çok konuşulacak

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram namazında Acun Ilıcalı da eşlik etti

Erdoğan gazetecilere simit ikram ederken kameraya yansıdı
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada

Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var

Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi

Ünlü şarkıcı Bodrum'da aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi