Haberler

Gabriel Sara'dan Aston Villa'ya olumlu sinyal

Gabriel Sara'dan Aston Villa'ya olumlu sinyal
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan İngiliz ekibi Aston Villa ile yaptığı görüşmelerde İngiliz ekibine olumlu yanıt verdi.

  • Gabriel Sara, Aston Villa'ya transfer olmaya olumlu yanıt verdi.
  • Galatasaray, Sara için 35-40 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.
  • Sara'nın Galatasaray ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri 27 milyon euro.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’ya transfer olmaya hazırlanıyor.

ASTON VILLA'YA OLUMLU YANIT

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, uzun süredir Aston Villa'nın transfer listesinde üst sıralarda bulunan yetenekli orta saha oyuncusu, menajeri aracılığıyla yapılan görüşmelerde İngiliz ekibine olumlu yanıt verdi. Transferine yeşil ışık yakan Sara, sürecin resmiyet kazanması için Galatasaray ile Aston Villa kulüplerinin masaya oturmasını ve anlaşma sağlamasını bekliyor.

GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı oyuncunun satışı için kapıyı 35-40 milyon euro civarında bir rakamla açmayı planlıyor. İngiliz temsilcisinin henüz bu seviyelerde resmi bir teklif paketi sunmadığı ancak kulüpler arasındaki pazarlıkların yakın zamanda hareketlenmesi beklendiği belirtildi.

11 GOLE KATKI YAPTI

Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara, çıktığı 42 resmi maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dorukhan Büyükışık dosyasında beyanlar birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması

Dosyada ifadeler birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama

Ali Koç aylar süren sessizliğini sonunda bozdu: Hesap verecekler!
Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır

Tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi

Ünlü şarkıcı Bodrum'da aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını