Gabriel Sara'dan Aston Villa'ya olumlu sinyal
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan İngiliz ekibi Aston Villa ile yaptığı görüşmelerde İngiliz ekibine olumlu yanıt verdi.
ASTON VILLA'YA OLUMLU YANIT
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, uzun süredir Aston Villa'nın transfer listesinde üst sıralarda bulunan yetenekli orta saha oyuncusu, menajeri aracılığıyla yapılan görüşmelerde İngiliz ekibine olumlu yanıt verdi. Transferine yeşil ışık yakan Sara, sürecin resmiyet kazanması için Galatasaray ile Aston Villa kulüplerinin masaya oturmasını ve anlaşma sağlamasını bekliyor.
GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK
Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı oyuncunun satışı için kapıyı 35-40 milyon euro civarında bir rakamla açmayı planlıyor. İngiliz temsilcisinin henüz bu seviyelerde resmi bir teklif paketi sunmadığı ancak kulüpler arasındaki pazarlıkların yakın zamanda hareketlenmesi beklendiği belirtildi.
11 GOLE KATKI YAPTI
Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara, çıktığı 42 resmi maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.