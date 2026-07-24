CHP İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLLERİ: CHP'den hangi vekiller istifa etti, kaç kişi istifa etti?

CHP'den hangi vekiller istifa etti, kaç kişi istifa etti? Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) resmi olarak istifa ederek "YENİ Parti"nin kuruluş evraklarını imzaladı. Siyasi arenada dengeleri derinden sarsacak bu hamleyle birlikte, toplam 91 milletvekili de CHP'den ayrılarak Yeni Parti Kurucular Kurulu'na dahil oldu.

KURULUŞ DİLEKÇESİNDE 91 VEKİLİN İMZASI VAR

Sabah saatlerinde Yeni Parti adını taşıyan oluşumun kuruluş dilekçesini de imzalayan Özel, “Vatana, millete ve hepimize hayırlı olsun.” dedi. Kurmaylar, sonrasında kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinde 91 milletvekilinin imzası yer alıyor.

CHP MECLİS'TE 5. SIRAYA GERİLEDİ

Peş peşe gelen istifa dilekçelerinin ardından TBMM'deki sandalye dağılımı radikal bir şekilde değişti. CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düşerek, TBMM'de 5. sıraya geriledi. 91 milletvekilinin ayrılmasıyla sandalye sayısında büyük bir erime yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi, yıllardır elinde bulundurduğu ana muhalefet partisi statüsünü kaybetti.

İŞTE İSTİFALAR SONRASI OLUŞAN YENİ TABLO

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 277

YENİ PARTİ - 91

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ- 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 46

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 44

İYİ PARTİ - 29

GRUP TOPLANTISINDA VEDA ETMİŞTİ

Özel, TBMM Grup toplantısında konuşmuştu. Kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktığını kaydeden Özel, "Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz." demişti.

CHP MİLLETVEKİLLERİ İSİM LİSTESİ (İSTİFA ÖNCESİ)

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem milletvekilleri, seçim bölgelerine göre TBMM kayıtlarında yer almaktadır. Liste aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

Ahmet Baran Yazgan (Edirne)

Ahmet Tuncay Özkan (İzmir)

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (Manisa)

Ali Fazıl Kasap (Kütahya)

Ali Gökçek (İstanbul)

Ali Karaoba (Uşak)

Ali Mahir Başarır (Mersin)

Ali Öztunç (Kahramanmaraş)

Aliye Coşar (Antalya)

Aliye Timisi Ersever (Ankara)

Asu Kaya (Osmaniye)

Aşkın Genç (Kayseri)

Ayça Taşkent (Sakarya)

Ayhan Barut (Adana)

Aykut Kaya (Antalya)

Aylin Yaman (Ankara)

Aysu Bankoğlu (Bartın)

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (İstanbul)

Barış Bektaş (Konya)

Barış Karadeniz (Sinop)

Bekir Başevirgen (Manisa)

Bilal Bilici (Adana)

Burhanettin Bulut (Adana)

Bülent Tezcan (Aydın)

Cavit Arı (Antalya)

Cem Avşar (Tekirdağ)

Cemal Enginyurt (İstanbul)

Cevdet Akay (Karabük)

Cumhur Uzun (Muğla)

Deniz Demir (Ankara)

Deniz Yavuzyılmaz (Zonguldak)

Deniz Yücel (İzmir)

Doğan Demir (İstanbul)

Ednan Arslan (İzmir)

Elvan Işık Gezmiş (Giresun)

Engin Altay (İstanbul)

Ensar Aytekin (Balıkesir)

Erdoğan Toprak (İstanbul)

Evrim Karakoz (Aydın)

Evrim Rızvanoğlu (İstanbul)

Eylem Ertuğ Ertuğrul (Zonguldak)

Fahri Özkan (Kırklareli)

Faik Öztrak (Tekirdağ)

Fethi Açıkel (İstanbul)

Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul)

Gamze Taşcıer (Ankara)

Gizem Özcan (Muğla)

Gökan Zeybek (İstanbul)

Gökçe Gökçen (İzmir)

Gökhan Günaydın (İstanbul)

Gülcan Kış (Mersin)

Gülizar Biçer Karaca (Denizli)

Gürsel Erol (Elazığ)

Hasan Öztürk (Bursa)

Hasan Öztürkmen (Gaziantep)

Hikmet Yalım Halıcı (Isparta)

Hüseyin Yıldız (Aydın)

İbrahim Arslan (Eskişehir)

İlhami Özcan Aygun (Tekirdağ)

İlhan Kesici (İstanbul)

İnan Akgün Alp (Kars)

İsmail Atakan Ünver (Karaman)

İsmet Güneşhan (Çanakkale)

İzzet Akbulut (Burdur)

Jale Nur Süllü (Eskişehir)

Kadim Durmaz (Tokat)

Kadri Enis Berberoğlu (İstanbul)

Kayıhan Pala (Bursa)

Mahir Polat (İzmir)

Mahmut Tanal (Şanlıurfa)

Mehmet Güzelmansur (Hatay)

Mehmet Salih Uzun (İzmir)

Mehmet Tahtasız (Çorum)

Melih Meriç (Gaziantep)

Metin İlhan (Kırşehir)

Murat Bakan (İzmir)

Murat Çan (Samsun)

Murat Emir (Ankara)

Mustafa Adıgüzel (Ordu)

Mustafa Erdem (Antalya)

Mustafa Sarıgül (Erzincan)

Mustafa Sezgin Tanrıkulu (Diyarbakır)

Mühip Kanko (Kocaeli)

Müzeyyen Şevkin (Adana)

Nail Çiler (Kocaeli)

Namık Tan (İstanbul)

Nermin Yıldırım Kara (Hatay)

Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa)

Nurten Yontar (Tekirdağ)

Oğuz Kaan Salıcı (İstanbul)

Okan Konuralp (Ankara)

Orhan Sarıbal (Bursa)

Orhan Sümer (Adana)

Ömer Fethi Gürer (Niğde)

Özgür Ceylan (Çanakkale)

Özgür Erdem İncesu (Ardahan)

Özgür Karabat (İstanbul)

Özgür Özel (Manisa)

Özgür Yıldızlı (Kocaeli)

Rahmi Aşkın Türeli (İzmir)

Reşat Karagöz (Amasya)

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (İzmir)

Seda Kâya Ösen (İzmir)

Selma Aliye Kavaf (Manisa)

Semra Dinçer (Ankara)

Serkan Sarı (Balıkesir)

Servet Mullaoğlu (Hatay)

Sevda Erdan Kılıç (İzmir)

Seyit Torun (Ordu)

Sibel Suiçmez (Trabzon)

Suat Özçağdaş (İstanbul)

Sururi Çorabatır (Antalya)

Süleyman Bülbül (Aydın)

Süreyya Öneş Derici (Muğla)

Şeref Arpacı (Denizli)

Tahsin Becan (Yalova)

Tahsin Ocaklı (Rize)

Talat Dinçer (Mersin)

Talih Özcan (Düzce)

Tekin Bingöl (Ankara)

Turan Taşkın Özer (İstanbul)

Türkan Elçi (İstanbul)

Türker Ateş (Bolu)

Uğur Bayraktutan (Artvin)

Ulaş Karasu (Sivas)

Umut Akdoğan (Ankara)

Utku Çakırözer (Eskişehir)

Ümit Özlale (İzmir)

Vecdi Gündoğdu (Kırklareli)

Veli Ağbaba (Malatya)

Yaşar Tüzün (Bilecik)

Yunus Emre (İstanbul)

Yüksel Mansur Kılınç (İstanbul)

Yüksel Taşkın (İzmir)

Zeynel Emre (İstanbul)

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