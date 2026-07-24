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Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu

Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu Haber Videosunu İzle
Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
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YENİ Parti'nin resmen kurulmasının ardından cuma namazını kılmak için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne giden Özgür Özel, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Özel'e, "Bizi kurtar başkanım", "Hiç korkma yanındayız" ve "Yolun açık olsun" sözleriyle destek verildi.

YENİ Parti'nin İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesinin verilerek resmen kurulmasının ardından Manisa Milletvekili Özgür Özel, beraberindeki milletvekilleriyle cuma namazını kılmak üzere Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne geldi.

SLOGANLARLA KARŞILANDI

Özel, cami avlusunda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yurttaşlar, Özel'i alkışlarla karşılarken, "Özgür Başkan" sloganları attı. Vatandaşlar Özel'e, "Bizi kurtar başkanım, bizi kurtar", "Başkanım Allah'ına kurban", "Seni cumhurbaşkanı olarak görüyoruz", "Hiç korkma yanındayız" ve "Yolun açık olsun" diye seslendi.

CUMA SONRASI MECLİS'E GEÇECEK

Vatandaşları selamlayan Özel, daha sonra Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti. Özgür Özel, cuma namazının ardından 90 milletvekiliyle Birinci Meclis'e geçerek hatıra fotoğrafı çektirecek.

Kaynak: ANKA
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