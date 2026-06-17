CHP görevden alınan il başkanları (TAM LİSTE) CHP hangi il başkanları görevden alındı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve yeniden dönüşünün ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 5. kez toplandı. Toplantı sonrasında yapılan resmi açıklamada, örgüt yapısında önemli değişikliklere gidildiği bildirildi. Açıklamaya göre, mevcut 3 il ve eski 3 il başkanının da yer aldığı mutlak butlan davası süreci kapsamında değerlendirmeler yapıldığı ve bu kapsamda disiplin sürecinin başlatıldığı ifade edildi. Peki, CHP hangi il başkanları görevden alındı? Detaylar...

CHP GÖREVDEN ALINAN İL BAŞKANLARI (TAM LİSTE)

MYK toplantısının ardından alınan kararlar doğrultusunda bazı il başkanlıklarında görev değişiklikleri gerçekleşti. Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanları görevlerinden alındı. Ayrıca İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunan Özgür Çelik’in Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği açıklandı.

Aynı süreçte Ankara İl Başkanlığı’nın feshedildiği bilgisi paylaşıldı. Parti yönetimi tarafından yapılan açıklamada, disiplin mekanizmasının parti içi değerlendirmeler doğrultusunda işletildiği vurgulandı.

CHP İL BAŞKANLARI NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Aralarında Özgür Çelik'in de yer aldığı ihraç listesini CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıkladı.

Sarı'nın açıklaması şu şekilde;

"3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız olmak üzere toplam 6 arkadaşımız hakkında, özellikle mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddialarda bulunmaları ve bugün içine düştüğümüz mutlak butlan krizinin bir parçası olmaları sebebiyle disiplin süreci başlatmış oluyoruz. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.

Bugünkü MYK kararıyla mevcut il başkanlarımızdan Erzurum İl Başkanımız Serhat Can Eş'i disipline sevk ederek, yönetimiyle birlikte il yönetimini feshetme kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali isimli arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.

Yine aynı şekilde, bu sürecin başlamasına kendi dilekçesiyle neden olan Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı da tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Bursa il yönetimiyle ilgili de yönetimle birlikte fesih kararı aldık. Yerine önceki il başkanlarımızdan Turgut Özkan'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.

Yine Bitlis İl Başkanımız Metin Güzelkaya da iddianamede ismi geçen arkadaşlarımızdan biridir. Kendisini yönetimiyle birlikte feshederek tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik. Ancak yerine henüz bir atama yapmadık. Bitlis il başkanlığımızla ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor.

Bunun dışında, şu an il başkanı olmamakla birlikte iddianamede adı geçen ve kamuoyunda daha çok butlan davası olarak bilinen davaya konu olan 3 eski il başkanımızı da disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımızdan biri önceki dönem Mardin İl Başkanımız Mehmet Kılıçarslan, bir diğeri önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, bir diğeri de önceki dönem Batman İl Başkanımız Hüseyin Yaşar'dır.

Bu 6 arkadaşımızı, 3'ü mevcut il başkanı ve 3'ü önceki dönem il başkanı olmak üzere, tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz."

CHP GÖREVDEN ALINAN İL BAŞKANLARI (TAM LİSTE)

İstanbul: Özgür Çelik görevden alınarak tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Yerine Gülsüm Hale Özcömert Coşkun atandı.

Bursa: Nihat Yeşiltaş ve yönetimi feshedilerek disipline sevk edildi. Yerine önceki il başkanlarından Turgut Özkan atandı.

Erzurum: Serhat Can Eş ve yönetimi feshedilerek disipline sevk edildi. Yerine Mahmut Edebali atandı.

Gaziantep: Mevcut yönetim feshedildi. İl Başkanlığı görevine Hasan Nisanir atandı.

Adana: Mevcut il yönetimi tamamen feshedildi. İl Başkanlığı görevine Orhan Bayram atandı.

Malatya: Mevcut yönetim feshedildi. İl Başkanlığı görevine Hakan Satılmış atandı.

Ankara: Ümit Erkol başkanlığındaki Ankara il yönetimi tamamen feshedildi. Yeni başkanın belirlenmesi için değerlendirme süreci devam ediyor.

İzmir: Mevcut il yönetimi feshedildi. Yeni il başkanı ataması için değerlendirmeler sürüyor.

Bitlis: Metin Güzelkaya ve yönetimi feshedilerek tedbirli olarak disipline sevk edildi. Yerine henüz resmi bir atama yapılmadı, süreç işliyor.

Kadın Kolları Genel Başkanlığı: Asu Kaya görevden alındı. Yerine Ayten Gülsever getirildi.