CHP eski Parti Meclis üyeleri kimler? (TAM İSİM LİSTESİ) CHP 37. Olağan Kurultay PM listesi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kurultay süreci sonrası yaşanan gelişmeler, parti yönetiminde yeni bir dönemin kapısını araladı. Ankara 3. Genel İcra Dairesi’nin aldığı karar doğrultusunda, CHP’nin 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 37. Olağan Kurultayı sonucunda belirlenen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin göreve iadesi yönünde işlem başlatıldı. Peki, CHP eski Parti Meclis üyeleri kimler? Detaylar...

CHP ESKİ PARTİ MECLİS ÜYELERİ KİMLER?

Kurultay kararının ardından kamuoyunun en çok araştırdığı başlıkların başında “CHP eski Parti Meclis üyeleri kimler?” sorusu geliyor. Mahkeme kararıyla birlikte, 37. Olağan Kurultay’da seçilen PM üyeleri yeniden gündeme taşındı.

Ankara 3. Genel İcra Dairesi’ne yapılan başvuruda, göreve iadesine karar verilen PM ve YDK üyelerine resmi tebligat yapılması talep edildi. Başvuru, Onur Yusuf Üregen’in avukatı tarafından gerçekleştirildi.

Dilekçede, CHP Genel Merkezi tarafından dosyaya sunulan PM ve YDK listelerindeki isimlerin göreve iade işlemlerinin yapılması ve üyelerin tebligatlarını doğrudan icra müdürlüğünden teslim alabilmeleri istendi.

Öte yandan süreçte bazı isimlerin yeniden PM’de yer alamayacağı ifade edildi. Belediye başkanı seçilen isimlerin yanı sıra TBMM Başkanvekilliği ve Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulunan bazı milletvekillerinin de mevcut PM yapısında görev üstlenemeyeceği belirtildi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer belediye başkanı olmaları nedeniyle PM’de yer almayacak.

Bunun yanında Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca’nın TBMM Başkanvekilliği görevleri, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir’in ise CHP Grup Başkanvekilliği görevleri nedeniyle PM dışında kalacağı aktarıldı.

Eren Erdem’in partiden istifa etmiş olması, eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık’ın ise hayatını kaybetmiş olması nedeniyle listede yer alamayacağı belirtildi.

Parti tüzüğüne göre boşalan üyeliklerin, yedek üyeler arasından oy sıralamasına göre doldurulacağı ifade edildi. Daha önce PM yedek listesinde bulunan ancak CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’nin ise bu süreçte listede değerlendirilmeyeceği öğrenildi.

CHP 37. OLAĞAN KURULTAY PM LİSTESİ

CHP’nin 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 37. Olağan Kurultayı’nda belirlenen Parti Meclisi listesi şu şekilde oluşmuştu:

1- Faik Öztrak (982)

2- Bülent Kuşoğlu (862)

3- Ali Öztunç (855)

4- Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (848)

5- Oğuz Kaan Salıcı (844)

6- Onursal Adıgüzel (836)

7- Umut Akdoğan (830)

8- Deniz Demir (825)

9- Gürsel Erol (824)

10- Erdoğan Toprak (819)

11- Selin Sayek Böke (794- K)

12- Veli Ağbaba (791)

13- Ahmet Akın (791)

14- Hakkı Suha Okay (762)

15- Ednan Arslan (743)

16- Gamze Akkuş İlgezdi (729 - K)

17- Zeynel Emre (723)

18- Murat Emir (720)

19- Tekin Bingöl (716)

20- Ulaş Karasu (688)

21- Gamze Taşcıer (681-K)

22- Gökan Zeybek (679)

23- Bülent Tezcan (676)

24- Orhan Sarıbal (675)

25- Seyit Torun (673)

26- Tahsin Tarhan (671)

27- Özgür Karabat (668)

28- Nurhayat Altaca Kayışoğlu (666 - K)

29- Gaye Usluer (661-K)

30- Muharrem Erkek (642)

31- Gökhan Günaydın (641)

32- Eren Erdem (637)

33- Hasan Baltacı (623)

34- Devrim Barış Çelik (612)

35- Gülizar Biçer Karaca (606 - K)

36- Nevaf Bilek (595)

37- Müslim Sarı (592)

38- Ali Mahir Başarır (576)

39- Aysu Bankoğlu (542 - K)

40- Yaşar Seyman (528 - K)

41- Candan Yüceer (520 - K)

42- Aylin Nazlıaka (515 - K)

43- Pınar Uzun (476 - K)

44- Ayça Taşkent (431- K)

45- Sevgi Kılıç (365 - K)

46- Erbil Aydınlık (355 - K)

47- Gökçe Gökçen (354 - K)

48- Ahmet Hakan Uyanık (349 -G)

49- Neslihan Hancıoğlu (336 - K)

50- Semra Dinçer (295 - K)

51- Gizem Özcan (293 - K)

52- Hasan Efe Uyar (293 - G)

KILIÇDAROĞLU’NDAN MAAŞ VE BAYRAM İKRAMİYESİ TALİMATI

CHP’de yaşanan süreçle ilgili kamuoyunda ortaya atılan “maaş ödemeleri durduruldu” iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Parti kaynakları, çalışan maaşları ile bayram ikramiyelerinin eksiksiz şekilde yatırılacağını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez de yaptığı açıklamada, parti işleyişinde herhangi bir aksama olmadığını belirterek çalışanların maaş ödemeleri için gerekli talimatın verildiğini söyledi.

İLK PM VE YDK TOPLANTISI 1 HAZİRAN’DA YAPILACAK

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk Parti Meclisi toplantısını 1 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirmesi planlanıyor.

Aynı gün içerisinde Yüksek Disiplin Kurulu’nun da toplanacağı öğrenildi. PM toplantısında, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin belirlenmesi ve görev dağılımının yapılması bekleniyor.

Kurultay sonrası başlayan hukuki sürecin ardından alınan kararların, CHP’nin yönetim yapısında nasıl bir tablo ortaya çıkaracağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.