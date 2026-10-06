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Cher Ndour, 5 Ekim 2026'da oynanan İtalya U21- Polonya U21 karşılaşmasında attığı iki golle futbol gündeminin öne çıkan isimlerinden biri oldu. İtalya'nın Polonya'yı 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada fileleri iki kez havalandıran Fiorentina forması giyen orta saha oyuncusu, özellikle kendi yarı alanından gönderdiği uzun mesafeli vuruşla dikkat çekti. Peki, Cher Ndour kimdir, hangi takımda? Cher Ndour kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CHER NDOUR KİMDİR?

Cher Ndour, 27 Temmuz 2004 tarihinde İtalya'nın Brescia kentinde dünyaya geldi. İtalyan-Senegal kökenli futbolcu, orta saha pozisyonunda görev yapıyor. 1,90 metre boyundaki Ndour, merkez orta sahanın yanı sıra daha ileri veya savunmaya yakın orta saha rollerinde de görev yapabiliyor. UEFA'nın güncel oyuncu profilinde de Ndour'un pozisyonu orta saha olarak belirtiliyor.

Futbol kariyerinin ilk dönemini doğduğu şehir Brescia'da geçiren Ndour, daha sonra Atalanta altyapısına geçti. 2020 yılında Portekiz'in Benfica takımına transfer olan genç futbolcu, burada profesyonel seviyeye geçiş yaptı. Benfica'nın resmi açıklamasında da Ndour'un İtalya'da Brescia ve Atalanta altyapılarında oynadıktan sonra 2020'de Benfica'ya katıldığı belirtiliyor.

Benfica B takımında forma giyen Ndour, genç yaşta profesyonel futbol deneyimi kazandı. 2022'de Benfica'nın UEFA Gençlik Ligi'ni kazanan kadrosunda yer aldı ve final karşılaşmasında da gol attı. Ardından Benfica A Takımı'na yükselen futbolcu, kariyerinin sonraki döneminde Paris Saint-Germain, Braga ve Beşiktaş formaları giydi.

CHER NDOUR HANGİ TAKIMDA?

Cher Ndour, 2026-27 sezonunda Fiorentina forması giyiyor. İtalyan futbolcu, Şubat 2025'te Paris Saint-Germain'den Fiorentina'ya bonservisiyle transfer oldu. PSG'nin resmi açıklamasında Ndour'un 3 Şubat 2025'te Fiorentina'ya kesin transfer gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Ndour'un Fiorentina'ya transferiyle birlikte kariyerinde yeniden İtalya dönemi başladı. 6 Ekim 2026 itibarıyla 22 yaşında olan futbolcu, aynı zamanda İtalya U21 Milli Takımı'nın kadrosunda da yer alıyor. UEFA'nın güncel profilinde Ndour, Fiorentina oyuncusu ve İtalya U21 Milli Takımı orta saha oyuncusu olarak gösteriliyor.

5 Ekim 2026'da İtalya U21'in Polonya U21'i 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan Ndour, bu performansıyla milli takım düzeyinde de gündeme geldi.

CHER NDOUR KAÇ YAŞINDA?

Cher Ndour, 27 Temmuz 2004 doğumlu. 6 Ekim 2026 itibarıyla 22 yaşında olan futbolcu, genç yaşına rağmen Benfica, Paris Saint-Germain, Braga, Beşiktaş ve Fiorentina gibi takımların formasını giydi.

UEFA'nın İtalya U21 kadrosuna ilişkin güncel verilerinde de Ndour'un yaşı 22 olarak yer alıyor.

Yaklaşık 1,90 metre boyundaki Ndour, orta saha bölgesinde görev yapıyor. PSG'nin oyuncu profilinde de doğum tarihi 27 Temmuz 2004, doğum yeri Brescia ve boyu 1,90 metre olarak belirtiliyor.

CHER NDOUR NERELİ?

Cher Ndour, İtalya'nın Brescia kentinde doğdu. 27 Temmuz 2004'te Brescia'da dünyaya gelen futbolcunun İtalyan ve Senegal kökenleri bulunuyor. PSG'nin resmi oyuncu profilinde de Ndour'un doğum yeri Brescia ve uyruğu İtalya olarak belirtilirken, kulübün Beşiktaş transferine ilişkin açıklamasında futbolcunun İtalyan-Senegal kökenli olduğu ifade edildi.

CHER NDOUR NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Cher Ndour'un 5 Ekim 2026'da futbol gündemine oturan golü, İtalya U21 ile Polonya U21 arasında oynanan Avrupa U21 Şampiyonası eleme maçında geldi. İtalya'nın 6-2 kazandığı karşılaşmada iki gol atan Ndour'un gollerinden biri kendi yarı alanından geldi. UEFA da Ndour'un karşılaşmada iki kez fileleri havalandırdığını doğruladı.

Orta saha oyuncusu, kendi yarı alanında topu kazandıktan sonra Polonya kalecisinin kalesinden uzakta olduğunu gördü. Ndour, orta saha çizgisinin gerisinden sağ ayağıyla doğrudan kaleyi düşündü.

Yaklaşık 70 metre mesafeden gönderdiği top, Polonya kalecisinin geri dönememesi üzerine ağlarla buluştu. Uzun mesafeli vuruş, İtalya'nın 3-0 öne geçmesini sağlayan gol olarak kayıtlara geçti. Karşılaşmanın ardından Ndour'un bu golü futbol gündeminin öne çıkan anlarından biri oldu.

CHER NDOUR BEŞİKTAŞ'TA KAÇ MAÇA ÇIKTI?

Cher Ndour, 2024-25 sezonunun başında Paris Saint-Germain'den Beşiktaş'a kiralık olarak transfer edildi. PSG'nin resmi açıklamasına göre anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyordu.

Ndour, Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 22 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu maçların 7'si UEFA Avrupa Ligi'nde oynanırken genç orta saha oyuncusu sezonu 1 gol ve 2 asistle tamamladı. Bu istatistikler Paris Saint-Germain'in Ndour'un Fiorentina'ya transferi sırasında yayımladığı resmi kariyer bilgilerinde de yer aldı.

Beşiktaş formasıyla tek golünü Bodrum FK karşısında kaydeden Ndour'un siyah-beyazlı ekipteki kiralık dönemi sezon tamamlanmadan sona erdi.

CHER NDOUR NEDEN BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI?

Cher Ndour, Paris Saint-Germain'den Beşiktaş'a 2024-25 sezonu için kiralık olarak geldi. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyordu.

Ndour'un Beşiktaş'taki kiralık dönemi 2025 yılının başında sona erdi ve futbolcu İtalya'ya döndü. Şubat 2025'te Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Ndour, Fiorentina'ya kesin transfer gerçekleştirdi.

Beşiktaş döneminde 22 resmi karşılaşmaya çıkan futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Ndour'un 5 Ekim 2026'da Polonya karşısında attığı uzun mesafeli golün ardından bazı siyah-beyazlı taraftarların oyuncunun Beşiktaş'tan ayrılışını sosyal medyada yeniden gündeme taşıdığı görüldü.

CHER NDOUR'UN KARİYERİ

Cher Ndour'un futbol kariyeri doğduğu şehir Brescia'da başladı. Ardından Atalanta altyapısına geçen futbolcu, 2020 yılında Benfica'ya transfer oldu. Benfica'nın resmi açıklamasına göre Ndour, Atalanta'dan önce Brescia'da forma giydi ve 2020'de Portekiz kulübünün altyapısına katıldı.

Benfica B takımında profesyonel seviyeye adım atan Ndour, 16 yaşında Portekiz'de forma giymeye başladı. Benfica'nın UEFA Gençlik Ligi'ni kazandığı 2022 yılında kadroda yer alan futbolcu, final karşılaşmasında da gol kaydetti.

2023 yılında Benfica A Takımı'nda forma giymeye başlayan Ndour, aynı yıl Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Fransız ekibindeki ilk golünü Ocak 2024'te Coupe de France'ta US Revel karşısında attı.

Ndour, daha fazla forma şansı bulabilmek amacıyla 2024 yılında Braga'ya kiralandı. PSG'nin resmi açıklamasına göre Braga'da tüm kulvarlarda 11 karşılaşmaya çıkan futbolcu, 1 gol kaydetti.

Ardından 2024-25 sezonunda Beşiktaş'a kiralanan Ndour, siyah-beyazlı formayla 22 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu süreçte 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Şubat 2025'te ise Fiorentina'ya kesin transfer olan Ndour, kariyerini İtalya'da sürdürmeye başladı. 2026-27 sezonunda Fiorentina forması giyen futbolcu, İtalya U21 Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

Ndour'un profesyonel kariyerinde Brescia, Atalanta, Benfica, Paris Saint-Germain, Braga, Beşiktaş ve Fiorentina bulunuyor. 5 Ekim 2026'da İtalya U21'in Polonya U21 karşısında aldığı 6-2'lik galibiyette attığı iki gol ise kariyerindeki son dönemin öne çıkan performanslarından biri oldu.