Cevdet Yılmaz emekliler için ne dedi? Cevdet Yılmaz kimdir, nereli?

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Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik yeni düzenlemenin yalnız en düşük aylığı alanları değil bütün emeklileri kapsayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TRT Haber'deki canlı yayında enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen kanun teklifinin yıl sonundan önce Meclis'e sunulacağını açıkladı.

CEVDET YILMAZ EMEKLİLER İÇİN NE DEDİ?

Cevdet Yılmaz, hazırlanan çalışmanın emeklilik sisteminin bütününü ilgilendirdiğini söyledi: "Bu sadece asgari emeklilerle ilgili değil, sistemin ve emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma." Prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi ölçütler de tartışılıyor.

Türkiye'de 17 milyondan fazla emekli var. Yılmaz, sosyal güvenlik sisteminin uzun vadede sürdürülebilir kalmasını gözeterek farklı seçenekler üzerinde durduklarını anlattı. Çalışma tamamlanınca Meclis'in takdirine sunulacak; hedef, emekli aylıklarında enflasyonun üzerinde bir artış. Artışın oranı ve teklifin Meclis'e geleceği gün henüz açıklanmadı.

CEVDET YILMAZ ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DEDİ?

Cevdet Yılmaz, asgari ücret görüşmelerinin henüz başlamadığını söyledi. Yeni asgari ücret, çalışan ve işveren dengesi gözetilerek aralık ayında belirlenecek.

Aynı yayında enflasyona da değinen Yılmaz, Merkez Bankası hesaplarına göre Rusya-Ukrayna ve İran-ABD savaşlarının enflasyona etkisinin yaklaşık 7 puan olduğunu, savaşlar olmasaydı enflasyonun yüzde 22-23 dolayında olacağını belirtti. Hedef, gelecek yıl yüzde 21, ondan sonraki yıl yüzde 13,5. "Enflasyonla mücadelede kararlıyız" dedi.

CEVDET YILMAZ NERELİ?

Cevdet Yılmaz Bingöllü. 1 Nisan 1967'de Bingöl'de doğdu, liseyi 1983'te aynı şehirde bitirdi. Meclis'e de ilk kez 2007'de AK Parti Bingöl milletvekili olarak girdi.

CEVDET YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Cevdet Yılmaz 59 yaşında. 1 Nisan 2027'de 60 yaşına girecek. Evli ve iki çocuğu var.

CEVDET YILMAZ NE MEZUNU?

Cevdet Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü 1988'de bölüm birincisi olarak bitirdi. 1992-1994 yıllarında ABD'deki Denver Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptı. Bilkent Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi doktorası 2003'te kabul edildi.

CEVDET YILMAZ KİMDİR?

Cevdet Yılmaz, Haziran 2023'ten beri Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Memuriyete 1989'da Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) başladı, 2003'te kurumun Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu genel müdürü oldu.

2007'de milletvekili seçildikten sonra 2011'de Kalkınma Bakanı oldu. Ağustos-Kasım 2015 arasında ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısıydı; Kasım 2015'te Kalkınma Bakanlığı'na döndü ve Mayıs 2016'ya kadar bu görevde kaldı. Sonra AK Parti'de medya ve tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı da yaptı.