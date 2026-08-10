Çerçeve yasaya hangi partiler evet dedi, AK Parti, Yeni Parti, MHP, DEM çerçeveye yasaya evet dedi mi?

Çerçeve yasa oylamasında partilerin tutumu yakından takip edilirken, Ak Parti, MHP, DEM Parti ve Yeni Parti’nin oy tercihleri araştırılıyor. “Çerçeve yasaya hangi partiler evet dedi?” sorusu gündemdeki yerini korurken, söz konusu partilerin Meclis’teki oylamada nasıl bir tavır aldığı merak konusu oldu.

ÇERÇEVE YASA TEKLİFİNE HANGİ PARTİLER EVET DİYOR?

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturması amacıyla hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri başladı. Kamuoyunda yakından takip edilen teklif için siyasi partilerin Genel Kurul'daki tutumları da büyük ölçüde netleşti. Ak Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol Partisi ve HÜDA PAR teklifin kabul edilmesi yönünde oy kullanacaklarını açıkladı.

Çerçeve yasa teklifine ilişkin partilerin açıklamaları farklılık gösterirken, Saadet Partisi şartlı destek vereceğini duyurdu. İYİ Parti ise düzenlemeye kesin olarak karşı çıkıyor. Yeniden Refah Partisi'nin ise teklif için çekimser oy kullanması bekleniyor. Yeni Parti'de ise grup olarak ortak bir karar alınmadı ve milletvekillerinin kendi iradeleri doğrultusunda oy kullanması kararlaştırıldı.

AK PARTİ, MHP VE DEM PARTİ'DEN TAM DESTEK

12 maddelik çerçeve yasa teklifine Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP ile DEM Parti destek veriyor. Söz konusu partilerin milletvekillerinin Genel Kurul'daki oylamada “evet” oyu kullanması bekleniyor.

Teklif, terör örgütünün faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve silahların teslim edilmesi şartına bağlı çeşitli hukuki düzenlemeler içeriyor. 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklifin Genel Kurul'daki görüşmeleri siyasi partilerin açıklamalarıyla birlikte yakından takip ediliyor.

CHP, YENİ YOL VE HÜDA PAR DA EVET DİYECEK

Teklifin hazırlanma sürecinde imza veren partiler arasında bulunan CHP de düzenlemeye destek vereceğini açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, terörün kalıcı şekilde sona erdirilmesi, silahların devreden çıkarılması ve demokratik siyasetin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda teklife destek vereceklerini belirtti.

Yeni Yol Partisi de çerçeve yasa teklifinin kabul edilmesi yönünde oy kullanacak. HÜDA PAR ise teklif için “evet” oyu verecek partiler arasında bulunuyor.

SAADET PARTİSİ'NDEN ŞARTLI DESTEK

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, çerçeve yasa teklifine yönelik desteklerinin şartlı olduğunu açıkladı. Arıkan, sürecin yalnızca terör örgütünün tasfiyesiyle sınırlı kalmaması, terörü yeniden ortaya çıkaran zeminin de ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Saadet Partisi'nin tutumunda silahların tamamen bırakılması, terör örgütünün tasfiyesi, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması ve TBMM'nin çözüm sürecindeki merkezi konumunun devam etmesi gibi başlıklar öne çıkıyor.

İYİ PARTİ ÇERÇEVE YASAYA HAYIR DİYECEK

Çerçeve yasa teklifine en sert muhalefet eden partilerden biri İYİ Parti oldu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, teklifin hazırlanış sürecini ve komisyon görüşmelerini eleştirerek düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Genel Kurul'daki konuşmasında partisinin tutumunu net şekilde ortaya koydu. Dervişoğlu, İYİ Parti milletvekillerinin çerçeve yasa teklifine “hayır” oyu vereceğini açıkladı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ ÇEKİMSER KALACAK

Yeniden Refah Partisi ise çerçeve yasa teklifine destek vermeyecek partiler arasında yer alıyor. Genel Başkan Fatih Erbakan, sürecin sonraki aşamalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle partisinin “çekimser” oy kullanacağını açıkladı.

Böylece Yeniden Refah Partisi, teklif için doğrudan “evet” veya “hayır” yerine çekimser tutum sergileyecek.

YENİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ SERBEST BIRAKILDI

Yeni Parti'de ise grup olarak “evet” ya da “hayır” kararı alınmadı. Partinin kapalı grup toplantısının ardından milletvekillerinin kendi iradeleri doğrultusunda oy kullanması kararlaştırıldı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinin ve parti yönetiminin yasa teklifine “evet” diyeceğini açıklarken, milletvekillerinin seçildikleri illerdeki vatandaşların beklentilerini dikkate alarak kendi kararlarını vermesi gerektiğini belirtti.

ÇERÇEVE YASA TEKLİFİNDE NELER VAR?

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 12 maddelik teklifin yürürlüğe girmesi için temel şartlardan biri, terör örgütünün fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki silah ve mühimmatın teslim edilmesi olarak düzenleniyor.

Teklif kapsamında belirli suçlardan hüküm giyen kişiler için infazın ertelenmesine ilişkin hükümler de bulunuyor. Düzenlemeye göre, kapsam dahilindeki suçlardan toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum edilen hükümlülerin cezalarının infazının 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilenlerin infazının ise 10 yıl süreyle ertelenmesi öngörülüyor.

TEKLİFİN GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

367 milletvekilinin imzasını taşıyan çerçeve yasa teklifi 12 maddeden oluşuyor. Genel Kurul'daki görüşmelerin tamamlanamaması halinde Meclis çalışmalarının perşembe gününe kadar sürmesi, ardından TBMM'nin 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara vermesi planlanıyor.

Çerçeve yasa teklifinin Genel Kurul'daki görüşmeleri ve yapılacak oylama, siyasi partilerin tutumları nedeniyle Türkiye'nin gündemindeki en önemli başlıklardan biri olarak takip ediliyor.