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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
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“Terörsüz Türkiye” yasasının 468 oyla Meclis’te kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene başladığımız komisyon çalışmaları, ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmalarının kapılarını aralamıştı. Bugün ise bu kapılar tamamen açıldı” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, "Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

  • TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 468 kabul, 88 ret ve 6 çekimser oyla yasalaştı.
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 468 kabul oyunu 'tarihi bir başarı' olarak nitelendirdi ve anayasa oylamalarında bile böyle bir konsensüsün ortaya çıkmadığını belirtti.
  • Kurtulmuş, yeni bir dönemin hep birlikte inşa edileceğini ve 'Terörsüz Türkiye' hedefinin bir Türkiye modeli inşası olduğunu ifade etti.

Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

KURTULMUŞ'TAN İLK AÇIKLAMA: TARİHİ BİR BAŞARIDIR

Genel Kuruldaki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme, 468 "kabul", 88 "ret", 6 "çekimser" oyla kabul edilerek yasalaştı.

Kabul edilen yasa sonrası açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 468 kabul oyuna ilişkin "Bu çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile böyle bir konsesüs ortaya çıkmaz. Tarihi bir başarıdır" dedi.

"YENİ BİR DÖNEMİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Kurtulmuş şunları söyledi: "Bugün burada alınan sonuçla birlikte bu kapı açılmıştır. Yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Süreçte emeği olanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın süreçte çok emeği olmuştur. Sayın Bahçeli'nin önerileriyle birlikte bu noktaya gelinmiştir. 52 milletvekili arkadaşımıza, siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi bir Türkiye modeli inşasıdır. 'Parlementonun hiçbir etkisi kalmadı' gibi maksadını aşan eleştiriler duyuyoruz.

Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz. Medyanın da bu süreçte etkisi olduğunu biliyoruz. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek konsensüs çıkmaz. Bu tarihi bir başarıdır. Türkiye en zor meselesini bile ittifakla çözecek kudrettedir. Bundan sonra süreç tıkır tıkır işleyecektir"

Umut Halavart
Umut Halavart
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Kurtulumus genel anlamda istifa, alkp ninin ulastirma baka i haric tum vekiller C Bas. Yardimcilari bakanlar a il istifa

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Acil istifa

yanıt2
yanıt2

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