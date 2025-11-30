Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk, hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Öztürk'ün vefatı, siyaset ve iş dünyasında büyük üzüntüye yol açtı. AKP İzmir Milletvekili Eyüp Kadri İnan, 26. ve 27. Dönem AKP Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatını resmi olarak duyurdu. Peki, Cemal Öztürk kimdir? Eski Ak Parti Milletvekili Cemal Öztürk neden öldü? Cemal Öztürk kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

CEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?

Cemal Öztürk, 1958 yılında Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Çanakçı Akköy'de, ortaokulu Giresun'da, liseyi Trabzon'da tamamladı. Üniversite eğitimini Ankara'da tamamlayan Öztürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde işletme alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Meslek hayatında kapsamlı bir tecrübeye sahip olan Öztürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda uzmanlık görevinde bulundu. Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerini sürdürdü. Çaykur'da genel müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği, Fiskobirlik'te genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği, Başak Sigorta'da denetim ve yönetim kurulu üyelikleri gibi önemli pozisyonlarda görev yaptı.

Uluslararası alanda da önemli görevler üstlenen Öztürk, Groupama International şirketlerinde genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde ise genel koordinatörlük görevini yürüttü.

Sivil toplum kuruluşlarında da aktif olan Öztürk, Müsiad İzmir Şube Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu denetim kurulu üyeliği ve AK Parti İzmir İl Başkan Vekilliği gibi önemli görevlerde bulundu.

CEMAL ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Cemal Öztürk, 1958 doğumlu olup 2025 itibarıyla 67 yaşındaydı. Son dönemlerde sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Öztürk, siyaset ve iş dünyasında saygın bir isim olarak biliniyordu.

CEMAL ÖZTÜRK NERELİ?

Cemal Öztürk, Karadeniz Bölgesi'nin Giresun iline bağlı Görele ilçesinde doğdu. Karadeniz kültürü ve değerleri ile yetişen Öztürk, özellikle bölgesel kalkınma ve sanayi alanında çeşitli projelerde öncü oldu. Eğitim ve kariyer hayatı boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde görev almasına rağmen kökenine bağlılığıyla tanındı.

ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ CEMAL ÖZTÜRK NEDEN ÖLDÜ?

Cemal Öztürk'ün vefatı, bir süredir yoğun bakımda tedavi görmesinin ardından gerçekleşti. Ölüm nedeni ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmamış olmakla birlikte, uzun süren sağlık sorunları ve yoğun bakım süreci nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

AK Parti camiası ve çalışma arkadaşları, Öztürk'ün kaybının büyük bir boşluk oluşturduğunu ifade etti. 26. ve 27. Dönem AK Parti Milletvekili olarak ülke siyasetine katkıda bulunan Öztürk, aynı zamanda iş dünyasında ve akademide de önemli bir iz bıraktı.