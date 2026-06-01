Can Uzun kimdir, Can Uzun kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Can Uzun hangi takımlarda oynadı, hangi takımı tutuyor?

Sahadaki hızı ve teknik becerisiyle "Yeni Nesil 10 Numara" olarak adlandırılan Can Uzun, özel hayatıyla da sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Özellikle genç hayranları tarafından sıkça aratılan "Can Uzun evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. 2005 doğumlu genç futbolcunun aile yaşantısından, hangi takımı tuttuğuna kadar pek çok detay futbol tutkunları tarafından mercek altına alındı. Can Uzun aslen nereli ve hangi takımlarda oynadı? Milli gururumuzun özel yaşamına ve kariyer basamaklarına dair en güncel bilgiler haberimizde!

CAN UZUN KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Tam adıyla Can Yılmaz Uzun, 11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg kentinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 21 yaşında olan genç futbolcu, modern futbolun gerektirdiği fiziksel güç ile teknik kapasiteyi birleştiren nadir oyunculardan biri olarak kabul ediliyor.

Futbola çok küçük yaşlarda başlayan Can, Alman futbol disipliniyle yetişmiş ancak milli takım tercihini kalbinin sesini dinleyerek Türkiye’den yana kullanmıştır. Sahada genellikle on numara ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapan Can Uzun, gol yollarındaki etkinliği ve asist özelliğiyle tanınmaktadır.

CAN UZUN ASLEN NERELİ?

Almanya doğumlu olmasına rağmen Can Uzun’un aile kökenleri Türkiye’ye dayanmaktadır. Genç yıldız aslen Rize, Çayelili bir ailenin evladıdır. Memleketiyle bağlarını koparmayan ve her fırsatta Türk kültürüne olan bağlılığını dile getiren Uzun, Karadeniz insanının azmini sahadaki mücadelesine de yansıtmaktadır.

CAN UZUN EVLİ Mİ, BEKAR MI? ÇOCUĞU VAR MI?

Genç yaşına rağmen kariyer basamaklarını hızla tırmanan Can Uzun’un özel hayatı da hayranları tarafından sıkça araştırılıyor. Can Uzun bekardır. Kariyerinin baharında olan ve tamamen futboluna odaklanan genç milli oyuncunun evli olmadığı ve çocuğunun bulunmadığı bilinmektedir. Özel hayatını profesyonel bir şekilde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Can, sosyal medya hesaplarında genellikle antrenman ve maç görsellerine yer vermektedir.

CAN UZUN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Can Uzun’un kariyer yolculuğu, Almanya’nın köklü altyapı sistemlerinde şekillenmiştir. İşte genç yıldızın bugüne kadar formasını terlettiği takımlar:

Altyapı Dönemi: Futbola doğduğu şehrin takımı olan SSV Jahn Regensburg altyapısında başladı. Daha sonra FC Ingolstadt 04 altyapısına geçiş yaptı.

1. FC Nürnberg: Profesyonel kariyerinin dönüm noktası burada yaşandı. Nürnberg’in altyapısında gösterdiği olağanüstü performansla A takıma yükseldi ve Bundesliga 2’de sergilediği skor katkısıyla Avrupa devlerinin radarına girdi.

Eintracht Frankfurt: 2024 yılının Temmuz ayında yaklaşık 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga’nın iddialı ekiplerinden Eintracht Frankfurt’a transfer oldu.

CAN UZUN HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Futbolcuların profesyonel kariyerlerinin yanı sıra çocukluklarında gönül verdikleri takımlar her zaman merak konusu olmuştur. Can Uzun’un hangi takımı tuttuğuna dair resmi bir açıklaması olmasa da sosyal medyaya sızan çocukluk fotoğrafları bu konuda ipucu vermektedir.

Can Uzun’un küçük yaşlarda Galatasaray formasıyla çekilmiş fotoğrafları, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve taraftarlar arasında "doğuştan Galatasaraylı" olduğu yönünde güçlü bir algı oluşturmuştur. Ayrıca yakın arkadaşı Kenan Yıldız ile çocukluklarında Beşiktaş maçlarını takip ettikleri de bilinen bir gerçektir. Ancak genç yıldız, profesyonel bir futbolcu olarak şu an sadece formasını giydiği Eintracht Frankfurt’un ve Türkiye A Milli Takımı’nın başarısına odaklanmış durumdadır.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ VE GELECEĞİ

Can Uzun, alt yaş kategorilerinde Türkiye formasını başarıyla terlettikten sonra A Milli Takım tercihini de Türkiye’den yana kullanarak Türk halkının sevgisini kazandı. Milli takımın hücum hattındaki en büyük umutlarından biri olan Can, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemelerinde ay-yıldızlı formanın değişilmez isimlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.