İsraili Bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya Trump çağrısı: Şimdi "hayır" deme zamanı
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'ya, Hizbullah ile "birbirine saldırmama" mutabakatı sağlandığını açıklayan ABD Başkanı Trump'a karşı çıkma çağrısı yaptı. Beyrut'a planlanan saldırının ABD tarafından engellendiği iddialarının ardından konuşan Ben-Gvir, "Dostumuz Trump'a 'hayır' deme zamanı. Savaşçılarımızın ellerini serbest bırakın" dedi. Netanyahu daha önce Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı talimatı verdiğini açıklamıştı.
Ortadoğu'da hareketli saatler yaşanırken, İsrail hükümetinin aşırı sağcı kanadından Başbakan Netanyahu'ya yönelik dikkat çeken bir çıkış geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'a yönelik olası askeri operasyonun engellenmesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump'a karşı çıkılması çağrısında bulundu.
BEN-GVİR'DEN NETANYAHU'YA: "TRUMP'A 'HAYIR' DEME ZAMANI"
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu hedef alarak Beyrut saldırısının durdurulmasına tepki gösterdi. Netanyahu'nun geçmişteki bir sözüne atıfta bulunan Ben-Gvir, şu ifadeleri kullandı:
"Güçlü bir başbakan, ABD Başkanı'na mümkün olduğunda 'evet' der ve gerektiğinde 'hayır' der, demiştiniz. Şimdi dostumuza, Başkan Trump'a 'hayır' deme zamanı. Şimdi Hizbullah'a vurma, savaşçılarımızın ellerini kollarını serbest bırakma zamanı."
BEYRUT SALDIRISI ABD YAPIMI FRENİYLE Mİ DURDU?
İsrail basını, Netanyahu'nun daha önce orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini, ancak bu kritik operasyonun ABD'nin son dakika müdahalesiyle engellendiğini ileri sürmüştü. Yaşanan bu diplomatik trafiğin ardından ABD Başkanı Donald Trump, hem İsrail hem de Hizbullah kanadıyla görüştüklerini ve tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" duyurmuştu.
İRAN DİPLOMASİ TRAFİĞİNİ ASKIYA ALDI
Bölgedeki gerilimin tırmanması üzerine bir hamle de İran'dan geldi. Tahran yönetimi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının kesintisiz devam etmesi gerekçesiyle, arabulucular üzerinden ABD ile yürüttüğü dolaylı mesaj alışverişini tamamen durdurduğunu ilan etti. Ben-Gvir'in son çıkışı, İsrail kabinesindeki ateşkes ve uzlaşı karşıtı baskıyı bir kez daha gözler önüne serdi.