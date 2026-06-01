Haberler

İsrail polisi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri yapan Haredilere ses bombalarıyla müdahale etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail polisi, zorunlu askerliği reddeden Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) Batı Kudüs başta olmak üzere birçok kentte düzenlediği protestolara ses bombası ve atlı polislerle müdahale etti. Göstericiler yolları kapatırken, 2 polis hafif yaralandı.

İsrail polisi, başta Batı Kudüs olmak üzere çeşitli kentlerde zorunlu askerlik ve orduya katılmayı reddedenlerin gözaltına alınmasını protesto eden Ultra Ortodoks Yahudilere (Haredi) ses bombalarıyla müdahale etti.

Batı Kudüs'ün önemli kavşaklarından Hamitarim Köprüsü'nde bir araya gelen göstericiler, dün Beyt Şemeş'te 9 Haredi'nin gözaltına alınmasını ve zorunlu askerliği protesto etti.

Harediler, yolu trafiğe kapatarak araçların geçişini engelledi, Batı Kudüs'te trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu.

İsrail polisi, göstericilerin arasında kalan bir askeri kurtarmak için ses bombası kullanırken atlı polisler yolu kapatan göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Harediler, orduya katılmayı reddedenlerin gözaltına alınması nedeniyle "ülkeyi durduracağız", "bu sadece başlangıç" ve "ölürüz de orduya katılmayız" sloganları attı.

Israel Hayom gazetesi, Batı Kudüs'te çıkan olaylarda 2 polisin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde gösterilerin Batı Kudüs'le sınırlı kalmadığı, İsrail'in kuzeyindeki Safed, güneyindeki Netivot ve orta kesimindeki Bnei Brak'ta da yüksek katılımlı gösteriler düzenlendiğini kaydetti.

Haberde, Bnei Brak'taki gösteride, protestocuların ana yolları ve demiryolunu geçişlere kapattığı bildirildi.

Öte yandan, Beit Şemeş'te karakolu basan 8 Haredi'nin yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Dün, Beit Şemeş kentinde bir Haredi'nin asker kaçağı olduğu gerekçesiyle tutuklanması üzerine bölgedeki karakol Haredilerin saldırısına uğramıştı.

İsrail polisi, polis merkezini basan Haredileri engellemek için ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmalarına ilk yorum

Erdoğan'dan "mutlak butlan" çıkışı! CHP'ye önemli bir uyarısı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'nın en büyük savunma ve güvenlik fuarının kapıları İsrail'e kapandı

Macron'dan Netantahu'yu küplere bindirecek karar: Kapıları kapadı

Tarkan ücretsiz konser verecek

Ücretsiz konser verecek! Tarih de, şehir de belli oldu
İran, İsrail'in kuzeyinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu

İran, açık konum verip uyardı: Tahliye edin, vuracağız
Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı

Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı! Bu transfer olursa şehir yanar
Performansıyla eleştirilen Travis Scott yeniden Türkiye'ye geliyor

Kazandığı paranın tadı damağında kaldı: Yine geleceğini duyurdu
Galatasaray'dan Abdülkerim için karar! İmzalar atılıyor

Ve beklenen oldu!

7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış

Hamile hemşirenin ölümündeki sır çözülüyor! Büyük bir derdi varmış