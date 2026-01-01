Cahit Berkay kimdir? Cahit Berkay kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl?

Türk rock müziğinin efsanevi ismi Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen üzücü bir kaza ile gündeme geldi. Ünlü sanatçı, kullandığı araçla bir restorana daldı; olay anında büyük panik yaşanmasına rağmen, kazayı hafif sıyrıklarla atlatmayı başardı. Peki, Cahit Berkay kimdir? Cahit Berkay kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CAHİT BERKAY KİMDİR?

Cahit Berkay, Türk rock müziğinin öncülerinden ve Moğollar grubunun kurucu üyelerinden biri olarak müzik tarihimizde özel bir yere sahiptir. 3 Ağustos 1946'da Isparta'da doğan Berkay, 1959 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Liseyi İstanbul Kabataş Lisesi'nde tamamlayan ünlü sanatçı, ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yüksek öğrenimini sürdürdü.

Müziğe olan ilgisi çok küçük yaşlarda başladı. İlk olarak ilkokulda mandolin çalan Berkay, 1960-1965 yılları arasında amatör olarak müzik yaptı. 1962'de "Siyah İnciler" grubuna katıldı ve 1964 yılında Selçuk Alagöz'ün grubunda profesyonel olarak müzik kariyerine adım attı.

Moğollar grubunun kurucu kadrosunda yer alan Berkay, grupta akustik ve elektrik gitar, yaylı tambur, ıklığ ve bağlama çalmaktaydı. 1974'ten itibaren sinema dünyasında da aktif olan Berkay, hem Moğollar'la hem de solo olarak pek çok film müziğine imza attı.

CAHİT BERKAY KAÇ YAŞINDA?

Cahit Berkay, 3 Ağustos 1946 doğumlu olup, 2026 yılı itibarıyla 79 yaşındadır.

CAHİT BERKAY NERELİ?

Cahit Berkay, 1946 yılında Isparta'da doğmuş olsa da, çocukluk yıllarının büyük bir kısmını İstanbul'da geçirdi. 1959 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Berkay, burada hem eğitim hayatını tamamladı hem de müzik kariyerinin temellerini attı.

CAHİT BERKAY KAZA SON DAKİKA

Moğollar grubunun efsanevi ismi Cahit Berkay, yakın zamanda İstanbul Esenyurt'ta kullandığı araçla bir restorana daldı. Neyse ki kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Berkay, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve kazanın ciddi bir sonuç doğurmadığı belirtiliyor.

CAHİT BERKAY'IN MÜZİK KARİYERİ VE SOLO ÇALIŞMALARI

Cahit Berkay, Moğollar'ın yanı sıra solo kariyerini de sürdürmüş ve pek çok albüm çıkarmıştır. Film müzikleri serisinin ilk albümünü 1997'de yayınlayan sanatçı, 1999 ve 2001 yıllarında seriyi devam ettirdi. 2005'te Sinema Bir Mucizedir, 2007'de Grup Zan ile Toprak, 2009'da Yağmurdan Sonra albümleri ile müzik dünyasında yerini sağlamlaştırdı.

Berkay, Cem Karaca ile işbirliği içinde Yiyin Efendiler (1990) ve Nerde Kalmıştık? (1992) albümlerine katkıda bulunmuştur. Ayrıca Zülfü Livaneli'nin Günlerimiz albümünde iki şarkıda müzikal desteğini sunmuş, pek çok sanatçının albümlerinde yer almıştır.

ÖDÜLLER VE BAŞARILARI

Cahit Berkay, müzik ve sinema dünyasında sayısız ödül kazanmıştır:

1971: Académie Charles Cros Ödülü

1978, 1982, 1991: Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Film Müziği

1999: Antalya Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü

1988, 1995, 2006: Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Film Müziği

1983: Sinema Yazarları Derneği En İyi Film Müziği