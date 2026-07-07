CAATSA yaptırımları nedir? CAATSA yaptırımları kalktı mı, Trump ne dedi?

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Beştepe'de gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Trump, CAATSA yaptırımlarına ilişkin soruyu yanıtlayarak yaptırımların kaldırılacağı yönünde açıklama yaptı.

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

CAATSA, İran, Kuzey Kore, Rusya ve Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını içeren bir Birleşik Devletler federal yasasıdır. Söz konusu düzenleme, Temsilciler Meclisi'nde 419'a karşı 3 oyla kabul edildikten sonra 27 Temmuz 2017 tarihinde Senato'da 98'e karşı 2 oyla onaylandı. Yasa, daha sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunuldu.

2 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe giren ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA), ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit olarak nitelendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye karşı yaptırımlar öngörüyor. ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Ankara’ya yaptırım uygulama kararı alarak F-35 projesinden çıkartmış ve CAATSA yaptırımlarına tabi tutmuştu.

Donald Trump, 2 Ağustos 2017 tarihinde yasayı imzalarken düzenlemeyi "ciddi şekilde kusurlu" olarak değerlendirdiğini açıkladı. Buna rağmen yasa yürürlüğe girerken, Trump imza sürecinde söz konusu değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı.

CAATSA YAPTIRIMLARI KALKTI MI?

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de düzenlenen ortak basın toplantısında CAATSA yaptırımlarına ilişkin soruyu yanıtladı. Trump, "CAATSA yaptırımları kalkacak. Zamanı geldi. Dostlarımı yaptırımlarla boğmak istemiyorum." sözleriyle yaptırımların kaldırılacağı yönünde açıklamada bulundu.

Açıklamasının devamında Marco Rubio ve çalışma arkadaşlarıyla bu konu üzerinde çalıştıklarını belirten Trump, dost ülkelere yaptırım uygulamak istemediklerini söyledi. Trump ayrıca, "Yaptırım uygulanacak bir sürü insan var." ifadelerini kullandı. Açıklama, Ankara'da gerçekleştirilen ortak basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.