Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Aralık Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

15 Aralık sabahı Bursa'da alışılmışın dışında bir hareketlilik gözlendi. Şehrin farklı bölgelerinde kısa süreli sarsıntı hissedilmesi, sosyal medyada "Bursa'da az önce deprem mi oldu?" sorularının hızla yayılmasına yol açtı. Birçok paylaşım kısa sürede binlerce kez tıklanırken, vatandaşlar doğrulama için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına yöneldi. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? 15 Aralık Bursa'da deprem nerede oldu? Detaylar haberimizde...

Şehrin çeşitli ilçelerinden gelen "hafif bir sarsıntı hissettik" paylaşımları, kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan yorumlar, vatandaşları anında "son depremler" verilerini incelemeye yönlendirdi. Merak artarken, Bursa'da gerçekleşen hareketliliğin doğruluğu konusunda gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi duyurularına çevrildi. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? 15 Aralık Bursa'da az önce nerede deprem oldu? Detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki sismik hareketliliği sürekli takip ediyor. Ülke genelinde konumlandırılmış hassas ölçüm cihazları sayesinde tespit edilen yer titreşimleri, saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" ekranında paylaşılıyor. Kandilli'nin gelişmiş sistemleri, en küçük mikrotitreşimleri bile kaydedip kamuoyuna hızlı ve doğru bilgi ulaştırıyor. Güncel deprem verilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için bu liste hâlâ en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı son depremler tablosunda, her sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve zamanı detaylı şekilde yer alıyor. 7/24 süren izleme çalışmaları sayesinde vatandaşlar doğrulanmış verilere anında erişebiliyor. AFAD, düzenli veri akışıyla sosyal medyada oluşabilecek bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor ve vatandaşları yalnızca resmi duyurular üzerinden bilgilendiriyor.

15 ARALIK BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

15 Aralık 2025 Bursa'nın çeşitli ilçelerinden "hafif bir sarsıntı hissedildi" yönünde paylaşımlar geldi. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan bazı kişiler, anlık bir titreşim hissettiklerini belirterek "Bursa'da deprem mi oldu?" sorusunu tekrar gündeme taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası, herkesin dikkatleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi verilerine çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin hızla yayılabileceğini hatırlatarak, güncel durumun yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesini tavsiye etti.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
