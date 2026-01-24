Haberler

Bursa'da deprem mi oldu? 24 Ocak Cumartesi Bursa'da deprem mi oldu en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Bursa'da deprem mi oldu? 24 Ocak Cumartesi Bursa'da deprem mi oldu en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
Güncelleme:
Bursa'da deprem mi oldu sorusu, 24 Ocak Cumartesi günü bölgede hissedilen sarsıntı sonrası gündeme geldi. Bursa'da en son ne zaman deprem meydana geldiği ve depremin şiddetinin ne olduğu merak edilirken, vatandaşlar resmi kurumların açıklamalarını takip ediyor.

24 Ocak Cumartesi günü Bursa'da deprem mi oldu? Kısa süreli sarsıntının ardından Bursa'da en son ne zaman deprem yaşandığı, depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili detaylar araştırılıyor. Resmi açıklamalar için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileri bekleniyor.

BALIKESİR SINDIRGI'DA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Ani sarsıntı bölgede kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Bursa'da deprem mi oldu 24 Ocak Cumartesi Bursa'da deprem mi oldu en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

SARSINTI ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Sındırgı olan deprem, Balıkesir genelinin yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar sarsıntıyı net şekilde hissettiklerini belirtirken, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Bursa'da deprem mi oldu? 24 Ocak Cumartesi Bursa'da deprem mi oldu en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

EKİPLER SAHADA İNCELEME BAŞLATTI

Depremin ardından ilgili kurumlar tarafından saha tarama çalışmaları başlatıldı. İlk bilgilere göre şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmezken, gelişmeler yakından izleniyor.

Bursa'da deprem mi oldu 24 Ocak Cumartesi Bursa'da deprem mi oldu en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

VATANDAŞLARA ARTÇI UYARISI

Yetkililer, artçı sarsıntı ihtimaline karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Resmi kanallar dışındaki bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

Osman DEMİR
