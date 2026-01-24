Bursa'da deprem mi oldu? 24 Ocak Cumartesi Bursa'da deprem mi oldu en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

24 Ocak Cumartesi günü Bursa'da deprem mi oldu? Kısa süreli sarsıntının ardından Bursa'da en son ne zaman deprem yaşandığı, depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili detaylar araştırılıyor. Resmi açıklamalar için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileri bekleniyor.

BALIKESİR SINDIRGI'DA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Ani sarsıntı bölgede kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

SARSINTI ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Sındırgı olan deprem, Balıkesir genelinin yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar sarsıntıyı net şekilde hissettiklerini belirtirken, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

EKİPLER SAHADA İNCELEME BAŞLATTI

Depremin ardından ilgili kurumlar tarafından saha tarama çalışmaları başlatıldı. İlk bilgilere göre şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmezken, gelişmeler yakından izleniyor.

VATANDAŞLARA ARTÇI UYARISI

Yetkililer, artçı sarsıntı ihtimaline karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Resmi kanallar dışındaki bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.