Bursa BUSKİ su kesintisi! 9-10 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gürsu

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 10 Haziran 2026 tarihinde saat 00.10 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kurtuluş Mahallesi, Zafer Mahallesi, İstiklal Mahallesi'nin alt kısımları, Yenidoğan Mahallesi'nin alt kısımları, Adaköy Mahallesi, Hasanköy Mahallesi, Kazıklı Mahallesi, Kumlukalan Mahallesi, Canbazlar Mahallesi, İğdir Mahallesi ve çevresi etkilenecektir.

Mustafakemalpaşa

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle 8 Haziran 2026 ile 13 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri yaşanabilecektir. Kesintiler, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerindeki çeşitli cadde ve sokaklarda uygulanacaktır.

Nilüfer

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Balat Mahallesi'nde 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Faruk Baykal Caddesi, Bey Sokak, 2. Balat Caddesi, Bahar Sokak, Beşikçiler Sokak ve Yenal Sokak arasında kalan bölge ile çevresi etkilenecektir.

Ayrıca 23 Nisan Mahallesi'nde 9 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 487. İsimsiz Sokak, İzmir Yolu Caddesi, Ata Bulvarı, 75. Yıl Bulvarı, Arıtma Caddesi ve Nilüfer Caddesi arasında kalan bölge ile çevresi etkilenecektir.

Orhangazi

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Arapzade Mahallesi ve çevresinde 10 Haziran 2026 tarihinde gün boyunca su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, saat 00.01'de başlayacak ve 23.59'a kadar sürecektir. Arapzade Mahallesi Siteler Bölgesi, Orkent, Soydaşkent, Kosova Sokak, Okul Caddesi'nin alt bölgesi, Bektaş 3 ve Bektaş 4 Düğün Salonları civarı, Arkaltı Caddesi, Santral Yolu 1 No'lu Sokak, 2 No'lu Sokak, 3 No'lu Sokak, Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi Caddesi ve çevresi kesintiden etkilenecektir.

Osmangazi

Doğancı Mahallesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 9 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım

Karaağaç Mahallesi İpekçilik Caddesi ve Umurbey Mahallesi'nin bir kısmında yürütülen arıza çalışmaları nedeniyle 9 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, G4_C alt bölgesinde bulunan alanları kapsayacaktır.