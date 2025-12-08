Bursa BUSKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

GEMLİK – KURŞUNLU

Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak 27 Kasım 2025 saat 09.00 ile 9 Aralık 2025 saat 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

İNEGÖL – CUMHURİYET

İnegöl ilçesi Cumhuriyet, Ertuğrulgazi ve Sinanbey mahalleleri ile Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının çalışmaları nedeniyle içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar doğrultusunda 6 Aralık 2025 saat 09.00 ile 31 Aralık 2025 saat 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır. Tedbirli olunması önemle rica edilir.

KARACABEY – GÖLECİK

Karacabey ilçesi Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç, Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa, Beylik, Ovaesemen ve Sazlıca bölgelerinde bulunan su alma yapısındaki bulanıklık nedeniyle 8 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 09.00 ile 00.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Sular bulanıklığın giderilmesinin ardından yeniden verilecektir.

MUSTAFAKEMALPAŞA – HAMZABEY (26 Kasım – 7 Aralık 2025)

Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile çevresinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara bağlı olarak 26 Kasım 2025 saat 09.00 ile 7 Aralık 2025 saat 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

MUSTAFAKEMALPAŞA – HAMZABEY (8 Aralık – 17 Aralık 2025)

Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile bu bölgelerdeki çeşitli cadde ve sokaklarda, BUSKİ tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 8 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17 Aralık 2025 saat 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica edilir.

NİLÜFER – İHSANİYE

Nilüfer ilçesinde C3 B48 alt bölgesinde yer alan İhsaniye Mahallesi İzmir Yolu Caddesi ile Barbaros Caddesi kesişimi ve çevresinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle 8 Aralık 2025 saat 18.00 ile 23.59 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

OSMANGAZİ – DEMİRTAŞ BARBAROS

Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi 496. Sokak, 436. Sokak ve çevresinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının çalışmaları doğrultusunda oluşabilecek arızalar nedeniyle 2 Aralık 2025 saat 08.00 ile 8 Aralık 2025 saat 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır. Tedbirli olunması rica edilir.

OSMANGAZİ – HAMİTLER

Osmangazi ilçesi C3 B43 alt bölgesinde bulunan Hamitler Mahallesi 2. Bilgili Sokak ve çevresinde yapılacak arıza çalışması sebebiyle 8 Aralık 2025 saat 17.15 ile 19.15 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

YILDIRIM – ÇINARÖNÜ

Yıldırım ilçesi C4 D26 alt bölgesinde yer alan Çınarönü Mahallesi 3. Akgün Sokak ve çevresinde yapılacak arıza çalışmaları nedeniyle 8 Aralık 2025 saat 15.15 ile 17.15 arasında su kesintisi uygulanacaktır.