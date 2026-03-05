Bursa BUSKİ su kesintisi! 5-6 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Hamzabey Mahallesi ile birlikte Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 4 Mart 2026 ile 12 Mart 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. Çalışmalar sırasında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak kesintiler uygulanabileceği için vatandaşların tedbirli olması istenmektedir.

---

Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 3 Mart 2026 ile 13 Mart 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yapılabilecektir. Mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara karşı vatandaşların tedbirli olması rica edilmektedir.

Nilüfer

30 Ağustos Zafer Mahallesi Karşı Bağlar Caddesi'nde yürütülen yol çalışmaları sırasında ana içme suyu hattına zarar verilmesi nedeniyle 4 Mart 2026 tarihinde saat 11.30'dan itibaren su kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup suyun saat 18.00'e kadar yeniden verilmesi planlanmaktadır.

---

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 30 Ağustos Zafer Mahallesi ve çevresinde 2 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanmıştır. Vatandaşlardan gerekli tedbirleri almaları istenmiştir.

Yıldırım

Yavuzselim Mahallesi Yeşil Camii Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 5 Mart 2026 tarihinde saat 18.00 ile 19.00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışma Yıldırım ilçesinde C3 D16 alt bölgesinde gerçekleştirilecektir.