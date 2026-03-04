Bursa BUSKİ su kesintisi! 4-5 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 4 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 4 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa İlçesi

Hamzabey Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi 4 Mart 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 12 Mart 2026 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahallelerinde bulunan çeşitli cadde ve sokaklarda 4 Mart 2026 ile 12 Mart 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi

Züferbey Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi 3 Mart 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 13 Mart 2026 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde bulunan çeşitli cadde ve sokaklarda 3 Mart 2026 ile 13 Mart 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Nilüfer İlçesi

30 Ağustos Zafer Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 4 Mart 2026 saat 11.30

Planlanan bitiş tarihi 4 Mart 2026 saat 18.00

30 Ağustos Zafer Mahallesi Karşıbağlar Caddesi'nde yürütülen yol çalışmaları sırasında ana içme suyu hattının zarar görmesi nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir. Suyun saat 18.00'e kadar yeniden verilmesi planlanmaktadır.

Nilüfer İlçesi

30 Ağustos Zafer Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi 2 Mart 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 2 Mart 2026 saat 17.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi ve çevresinde 2 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.