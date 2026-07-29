Bursa BUSKİ su kesintisi! 29-30 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

KARACABEY

Akhisar ve İsmetpaşa mahallelerinde şebeke arızası nedeniyle 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 11.00 ile 15.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

NİLÜFER

Esentepe Mahallesi Çelebi Sokak ve çevresinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Gümüştepe Mahallesi’nin üst kesimleri ile Baydağı Sokak, Nilüfer İsmail Solakoğulları Ortaokulunun kuzeyi, Atıcı Sokak, Aycan Sokak, Seçkinler Sokak’ın güneyi, Ilgaz Sokak ve 866. Sokak’ın doğusunda kalan cadde ve sokaklarda 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Aynı çalışma kapsamında Demirci Mahallesi’nde Ahıska Caddesi’nin güneyi, Demirci Yolu Caddesi’nin doğusu ve batısı, Suna Sokak, Koşuyolu Caddesi, Öğretmen Caddesi’nin kuzeyi ile Arda Caddesi ve Denizciler Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklar kesintiden etkilenecektir. Üçevler Mahallesi’nde ise Nilüfer Belediyesi Spor Tesisleri çevresinde su kesintisi uygulanacaktır.

İhsaniye Mahallesi’nde İzmir Yolu Caddesi, Şehit Jandarma Astsubay Zeki Burak Okay Caddesi, Barbaros Caddesi, 813. İsimsiz Sokak ve 2. Kültür Sokak arasında kalan bölge ile çevresinde 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

İhsaniye Mahallesi’nde 2. Er Sokak, Kıbrıs Sokak’ın doğusu, Fatih Caddesi, Değirmen Sokak, Tuna Caddesi’nin güneyi, Kültür Caddesi’nin batısı, Kafkas Sokak, Şehit Jandarma Astsubay Zeki Burak Okay Caddesi ve Nilüfer Belediyesinin kuzeyinde kalan cadde ve sokaklarda 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Bu çalışma kapsamında Demirci Mahallesi’nde Ahıska Caddesi’nin güneyi, Demirci Yolu Caddesi’nin doğusu ve batısı, Suna Sokak, Koşuyolu Caddesi, Öğretmen Caddesi’nin kuzeyi ile Arda Caddesi ve Denizciler Caddesi arasında kalan bölgeler de kesintiden etkilenecektir. Üçevler Mahallesi’nde ise Nilüfer Belediyesi Spor Tesisleri çevresinde su kesintisi yapılacaktır.

23 Nisan Mahallesi’nde İzmir Yolu Caddesi’nin kuzeyi, Nilüfer Caddesi, Hipodrom Caddesi, Turkuaz Caddesi’nin doğusu, Arıtma Caddesi, 75. Yıl Bulvarı’nın güneyi ve Ata Bulvarı’nın batısında kalan cadde ve sokaklarda 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Aynı saatler arasında Alaattinbey Mahallesi’nde İzmir Yolu Caddesi’nin güneyi, 70. Sokak’ın batısı, 602. Sokak’ın doğusu, Atilla Tatveren Caddesi, 611. Sokak, 626. Sokak, Pazar Caddesi ve 646. Sokak’ın kuzeyinde kalan cadde ve sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Üçevler Mahallesi’nin sanayi bölgesinde 70. Sokak, Bankalar Bölgesi, İzmir Yolu Caddesi ile 46. Sokak ve 69. Sokak arasında kalan kesimlerde su kesintisi yapılacaktır. Yaylacık Mahallesi’nde ise Ürünlü Deresi ile İzmir Yolu Caddesi üzerinde kalan bölgeler kesintiden etkilenecektir.

YILDIRIM

Arabayatağı Mahallesi 1. Asır Sokak ve çevresinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Vatandaşların kesintilere karşı gerekli tedbirleri almaları rica olunur.