Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git

Beşiktaş yönetiminin Muhammed Salah transferinde frene bastığı yönündeki açıklamalara rağmen Mısırlı yıldızın ismi Beşiktaş ile anılmaya devam ediyor. Süreçte son noktayı koyan Beşiktaş yönetimi, deneyimli futbolcuya ve menajerine sunduğu resmi teklifi ileterek beklemeye geçti.

EN CAZİP TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın kulüp imkanlarını zorlayarak hazırladığı paket, oyuncunun temsilcisi tarafından Salah’a iletildi. Mısırlı yıldızın önüne gelen Avrupa kulüplerinin teklifleri arasında maddi anlamda en tatmin edici seçeneğin Beşiktaş olduğu ifade ediliyor.

TREZEGUET DEVREYE GİRDİ

Transferde belirleyici unsurlardan biri de aile ve referans faktörü oldu. Salah’ın eşinin İstanbul’da yaşama fikrine oldukça sıcak baktığı öğrenilirken, Türkiye ligini yakından tanıyan vatandaşı Trezeguet de devreye girdi. Kasımpaşa, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor formaları giyen Trezeguet’nin, vatandaşı Salah ile görüşerek İstanbul ve Beşiktaş taraftarı hakkında son derece olumlu ifadeler kullandığı ve transfere onay vermesi yönünde tavsiyede bulunduğu belirtildi.