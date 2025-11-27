Bursa BUSKİ su kesintisi! 27-28 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik – Kurşunlu

Planlanan başlangıç tarihi: 27.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 09.12.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 27.11.2025 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak, Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi ve çevresinde 27 Kasım 2025 ile 9 Aralık 2025 tarihleri arasında saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

İnegöl – Ertuğrulgazi

Planlanan başlangıç tarihi: 25.11.2025 saat 08.00

Planlanan bitiş tarihi: 26.11.2025 saat 08.00

Kesim tarihi: 25.11.2025 saat 08.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 25 Kasım 2025 saat 08.00 ile 26 Kasım 2025 saat 08.00 arasında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi, Fatih, Cumhuriyet, Yeni Mahallenin alt kısmı ve Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi'nde yirmi dört saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Esentepe, Yunusemre ve Yeni Mahallenin üst kısmında ise zaman zaman kesinti yaşanacaktır. Tedbirli olunması önemle rica olunur.

İnegöl – Ertuğrulgazi

Planlanan başlangıç tarihi: 17.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 27.11.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 17.11.2025 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara bağlı olarak, İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 17 Kasım 2025 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasında saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintileri yapılacaktır. Tedbirli olunması rica edilir.

Karacabey – Gölecik

Planlanan başlangıç tarihi: 27.11.2025 saat 08.00

Planlanan bitiş tarihi: 27.11.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 27.11.2025 saat 08.00

Karacabey ilçesi Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç, Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa, Beylik, Ovaesemen, Sazlıca ve Ovahamidiye mahallelerinde kaptaj temizliği nedeniyle 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 08.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Mustafakemalpaşa – Hamzabey

Planlanan başlangıç tarihi: 26.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 07.12.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 26.11.2025 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle, Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahallelerinde 26 Kasım 2025 ile 7 Aralık 2025 tarihleri arasında saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi – Bahar

Planlanan başlangıç tarihi: 27.11.2025 saat 14.00

Planlanan bitiş tarihi: 27.11.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 27.11.2025 saat 14.00

Osmangazi ilçesi C3 D06 alt bölgesinde bulunan Bahar Mahallesi Çınar Caddesi ve çevresinde arıza sebebiyle 27 Kasım 2025 tarihinde saat 14.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi – Demirtaş Barbaros

Planlanan başlangıç tarihi: 27.11.2025 saat 09.30

Planlanan bitiş tarihi: 27.11.2025 saat 17.30

Kesim tarihi: 27.11.2025 saat 09.30

Osmangazi ilçesi C4 Geç alt bölgesinde bulunan Demirtaş Barbaros Mahallesi 496. Sokak ve Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nin bir kısmında arıza çalışmaları nedeniyle 27 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın planlanandan önce tamamlanması hâlinde su daha erken verilebileceğinden, vatandaşların musluklarını kontrollü kullanmaları önem arz etmektedir.

Osmangazi – Nilüferköy

Planlanan başlangıç tarihi: 27.11.2025 saat 13.40

Planlanan bitiş tarihi: 27.11.2025 saat 16.00

Kesim tarihi: 27.11.2025 saat 13.40

Osmangazi ilçesi C4 K alt bölgesinde bulunan Nilüferköy Mahallesi Eğitim Sokak ve çevresinde arıza nedeniyle 27 Kasım 2025 tarihinde saat 13.40 ile 16.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım – Şirinevler

Planlanan başlangıç tarihi: 27.11.2025 saat 14.10

Planlanan bitiş tarihi: 27.11.2025 saat 15.30

Kesim tarihi: 27.11.2025 saat 14.10

Yıldırım ilçesi C3 D26 alt bölgesinde bulunan Şirinevler Mahallesi 34. Sokak çevresinde arıza çalışması sebebiyle 27 Kasım 2025 tarihinde saat 14.10 ile 15.30 arasında su kesintisi yapılacaktır.