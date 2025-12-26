Bursa BUSKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi

Başlangıç tarihi 6 Aralık 2025 saat 09.00

Bitiş tarihi 31 Aralık 2025 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle; Cumhuriyet, Ertuğrulgazi ve Sinanbey mahalleleri ile Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 6–31 Aralık 2025 tarihleri arasında, 09.00–18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

---

İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi

Başlangıç tarihi 21 Aralık 2025 saat 09.00

Bitiş tarihi 31 Aralık 2025 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar sebebiyle; Cumhuriyet, Ertuğrulgazi, Sinanbey mahalleleri ile Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 21–31 Aralık 2025 tarihleri arasında, 09.00–18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

---

Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey Mahallesi

Başlangıç tarihi 18 Aralık 2025 saat 09.00

Bitiş tarihi 26 Aralık 2025 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında yaşanabilecek arızalar nedeniyle; Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda 18–26 Aralık 2025 tarihleri arasında, 09.00–18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

---

Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi

Başlangıç tarihi 26 Aralık 2025 saat 12.00

Bitiş tarihi 26 Aralık 2025 saat 13.00

Osmangazi ilçesi C4 B-12 alt bölgesinde yer alan Adalet Mahallesi 1. Asmalı Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 26 Aralık 2025 tarihinde 12.00–13.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

---

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi Pelikan Sokak

Başlangıç tarihi 26 Aralık 2025 saat 10.45

Bitiş tarihi 26 Aralık 2025 saat 12.45

Osmangazi ilçesi C4 D33 alt bölgesinde bulunan Panayır Mahallesi Pelikan Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 26 Aralık 2025 tarihinde 10.45–12.45 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

---

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi Perşembe Sokak

Başlangıç tarihi 26 Aralık 2025 saat 11.45

Bitiş tarihi 26 Aralık 2025 saat 13.45

Osmangazi ilçesi C4 D33 alt bölgesinde bulunan Panayır Mahallesi Perşembe Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 26 Aralık 2025 tarihinde 11.45–13.45 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

---

Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi

Başlangıç tarihi 26 Aralık 2025 saat 11.00

Bitiş tarihi 26 Aralık 2025 saat 12.00

Osmangazi ilçesi C4 B09 alt bölgesinde bulunan Yeni Karaman Mahallesi Değirmen Sokak ve civarında meydana gelen arıza nedeniyle, 26 Aralık 2025 tarihinde 11.00–12.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

---

Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi

Başlangıç tarihi 26 Aralık 2025 saat 12.30

Bitiş tarihi 26 Aralık 2025 saat 14.30

Yıldırım ilçesi C3 D27 alt bölgesinde bulunan Değirmenönü Mahallesi Gültepe Sokak ve civarında yapılacak arıza çalışmaları nedeniyle, 26 Aralık 2025 tarihinde 12.30–14.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

---

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi

Başlangıç tarihi 26 Aralık 2025 saat 11.30

Bitiş tarihi 26 Aralık 2025 saat 12.30

Yıldırım ilçesi C3 D22 alt bölgesinde bulunan Hacivat Mahallesi C116 Sokak ve civarında, arıza çalışmaları nedeniyle 26 Aralık 2025 tarihinde 11.30–12.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

---

Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi

Başlangıç tarihi 26 Aralık 2025 saat 12.30

Bitiş tarihi 26 Aralık 2025 saat 13.30

Yıldırım ilçesi G1 E GEC alt bölgesinde yer alan Yeşil Mahallesi 1. Deveboynu Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 26 Aralık 2025 tarihinde 12.30–13.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.