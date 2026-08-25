Bursa BUSKİ su kesintisi! 25-26 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Konak Mahallesi 1. Badem Sokak ve çevresinde, anlık arıza çalışması nedeniyle 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.45 ile 17.45 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Özlüce Mahallesi Ateş Çiçeği Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.45 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

ORHANGAZİ

Örnekköy, Fatih ve Muradiye mahalleleri ile Bursa Yalova Yolu'nun alt kesimleri, fabrikalar bölgesi ve çevresinde yürütülecek çalışmalar nedeniyle 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 23.59 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

OSMANGAZİ

Küçükbalıklı Mahallesi 6. Cadde ve çevresinde, anlık arıza çalışması nedeniyle 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

YENİŞEHİR

Kavaklı Mahallesi ve çevresinde yürütülecek çalışmalar nedeniyle 21 Ağustos 2026 ile 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında her gün saat 08.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

YILDIRIM

Değirmenönü Mahallesi'nde Ankara Yolu Caddesi'nin güneyinde; Deliçay, Şehitler Caddesi ve Aslı Sokak ile çevrelenen bölgede, debimetre değişimi ve yeni imalat çalışmaları nedeniyle 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Karapınar Mahallesi'nde Ankara Yolu ve Duraner Caddesi'nin güneyinde; 23. Cadde, Çömlekçi Sokak, 40. Sokak ve 42. Sokak ile çevrelenen bölgede, 158. Sokak ile 21. ve 22. caddeler dâhil olmak üzere, debimetre değişimi ve yeni imalat çalışmaları nedeniyle 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Karapınar Mahallesi'nde Yeşim Tekstil ve Et Balık Kurumu çevresinde; Ankara Yolu Caddesi'nin güneyi, Deliçay'ın doğusu, 21. Cadde'nin batısı ile 167. Sokak, 168. Sokak, 22. Cadde ve 158. Cadde'nin kuzeyinde kalan bölgede, debimetre değişimi ve yeni imalat çalışmaları nedeniyle 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yiğitler Mahallesi B14. Sokak, Otosansit içi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.40 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Çalışmaların planlanandan erken tamamlanması durumunda bazı bölgelerde belirtilen saatten önce su verilebileceği için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları önerilmektedir.