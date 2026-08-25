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Ermenistan'da Eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve Oğlu Gözaltında

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Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve oğlu Sedrak dahil 6 kişi, devlet varlıklarını yasa dışı devrettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Koçaryan hakkında yetkiyi kötüye kullanma, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla dava açıldı.

Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve oğlu Sedrak Koçaryan dahil 6 kişi, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ermenistan Yolsuzlukla Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın 1998-2008 yılları arasındaki resmi konumunu kullanarak devlet varlıklarının piyasa değerinin altında yasa dışı şekilde kendisine ve yakınlarına devredildiğine dair somut kanıtlar elde edildiği belirtildi. Varlıkların, gerçek sahipliğinin ve iddia edilen suç kaynağınının gizlendiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve oğlu Sedrak Koçaryan ile suç planlarına karışan diğer şahıslar da dahil olmak üzere toplam 6 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Ermenistan Başsavcılığı'na göre 71 yaşındaki Koçaryan hakkında yetkiyi kötüye kullanma, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla dava açıldı.

Koçaryan, 1998'den 2008'e kadar Ermenistan'ın ikinci cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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