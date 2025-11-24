Bursa BUSKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik – Hisar Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 24 Kasım 2025 saat 13.30

Planlanan bitiş tarihi 24 Kasım 2025 saat 18.30

Kesim tarihi 24 Kasım 2025 saat 13.30

Açıklama: Su arıza bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.

İnegöl – Cerrah Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 24 Kasım 2025 saat 10.30

Planlanan bitiş tarihi 24 Kasım 2025 saat 17.00

Kesim tarihi 24 Kasım 2025 saat 10.30

Açıklama: Anahat arızası sebebiyle 10.30 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır.

İnegöl – Ertuğrulgazi ve çevresi (Cumhuriyet, Sinanbey ve Metal Sanayi Bölgesi)

Planlanan başlangıç tarihi 17 Kasım 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 27 Kasım 2025 saat 18.00

Kesim tarihi 17 Kasım 2025 saat 09.00

Açıklama: Yapılacak çalışmalar kapsamında belirtilen mahallelerde 17 Kasım ile 27 Kasım arasında 09.00 ile 18.00 saatlerinde zaman zaman su kesintisi olacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

İnegöl – Ertuğrulgazi, Fatih, Cumhuriyet, Yeni Mahallenin alt kısmı, Sinanbey Metal Sanayi Bölgesi

Planlanan başlangıç tarihi 25 Kasım 2025 saat 08.00

Planlanan bitiş tarihi 26 Kasım 2025 saat 08.00

Kesim tarihi 25 Kasım 2025 saat 08.00

Açıklama: Yapılacak çalışmalar kapsamında 25 Kasım saat 08.00 ile 26 Kasım saat 08.00 arasında yirmi dört saat boyunca su kesintisi uygulanacaktır. Esentepe, Yunusemre ve Yeni Mahallenin üst kısmında zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Mustafakemalpaşa – Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye, Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri

Planlanan başlangıç tarihi 11 Kasım 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 24 Kasım 2025 saat 18.00

Kesim tarihi 11 Kasım 2025 saat 09.00

Açıklama: Yapılacak çalışmalar nedeniyle belirtilen bölgelerde 11 Kasım ile 24 Kasım arasında 09.00 ile 18.00 saatlerinde zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Nilüfer – Çamlıca Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 25 Kasım 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 25 Kasım 2025 saat 19.00

Kesim tarihi 25 Kasım 2025 saat 09.00

Açıklama: Çamlıca Mahallesi Lefkoşe Caddesi ile Acem, Erdem, Şimşek, Güldeste ve Güven sokakları arasında kalan bölgede 25 Kasım tarihinde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Nilüfer – Esentepe Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 24 Kasım 2025 saat 15.20

Planlanan bitiş tarihi 24 Kasım 2025 saat 17.30

Kesim tarihi 24 Kasım 2025 saat 15.20

Açıklama: Esentepe Mahallesi Yiğitler Sokak ve çevresinde arıza nedeniyle 15.20 ile 17.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışma erken tamamlanırsa su daha önce verilebilir, bu nedenle muslukların kontrollü kullanılması önerilir.

Osmangazi – Akpınar Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 24 Kasım 2025 saat 14.30

Planlanan bitiş tarihi 24 Kasım 2025 saat 17.30

Kesim tarihi 24 Kasım 2025 saat 14.30

Açıklama: Akpınar Mahallesi Şehit Yüzbaşı Doğan Sevinç Caddesi ve çevresinde arıza nedeniyle 14.30 ile 17.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışma erken biterse su daha önce verilebilir.

Osmangazi – Doğancı Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 24 Kasım 2025 saat 10.15

Planlanan bitiş tarihi 24 Kasım 2025 saat 16.00

Kesim tarihi 24 Kasım 2025 saat 10.15

Açıklama: Doğancı Caddesi ve çevresinde arıza nedeniyle 10.15 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi – Dürdane Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 24 Kasım 2025 saat 14.30

Planlanan bitiş tarihi 24 Kasım 2025 saat 17.00

Kesim tarihi 24 Kasım 2025 saat 14.30

Açıklama: Dürdane Mahallesi Orhangazi Caddesi ve civarında arıza nedeniyle 14.30 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım – Şirinevler Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 24 Kasım 2025 saat 20.00

Planlanan bitiş tarihi 24 Kasım 2025 saat 22.00

Kesim tarihi 24 Kasım 2025 saat 20.00

Açıklama: Şirinevler Mahallesi 82. Sokak çevresinde arıza nedeniyle 20.00 ile 22.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.