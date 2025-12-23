Bursa BUSKİ su kesintisi! 23-24 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 23 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 23 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 23 Aralık 2025 saat 10.00

Planlanan bitiş tarihi 23 Aralık 2025 saat 17.00

Kesim tarihi 23 Aralık 2025 saat 10.00

Açıklama: Umurbey Mahallesi'nde 23 Aralık 2025 tarihinde saat 17.00'ye kadar elektrik kesintisi yapılacağından pompalar devre dışı kalmıştır. Bu nedenle Umurbey Mahallesi'nde su akmaması yönünde şikayetler gelebilir.

İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 6 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 31 Aralık 2025 saat 18.00

Kesim tarihi 6 Aralık 2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 6 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 21 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 31 Aralık 2025 saat 18.00

Kesim tarihi 21 Aralık 2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 21 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 18 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 26 Aralık 2025 saat 18.00

Kesim tarihi 18 Aralık 2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda 18 Aralık 2025 ile 26 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 23 Aralık 2025 saat 13.30

Planlanan bitiş tarihi 23 Aralık 2025 saat 15.00

Kesim tarihi 23 Aralık 2025 saat 13.30

Açıklama: Osmangazi ilçesi C4 D02 alt bölgesinde bulunan Soğanlı Mahallesi Sever Sokak ve Gaziakdemir Mahallesi civarında arıza çalışması nedeniyle 23 Aralık 2025 tarihinde 13.30 ile 15.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 23 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 23 Aralık 2025 saat 18.00

Kesim tarihi 23 Aralık 2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi ve çevresinde 23 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.