Bursa BUSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl - Cumhuriyet Mahallesi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 6 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

İnegöl - Ertuğrulgazi Mahallesi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında yaşanabilecek arızalar sebebiyle İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 21 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Mustafakemalpaşa - Hamzabey Mahallesi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda 18 Aralık 2025 ile 26 Aralık 2025 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli önlemleri almaları rica olunur.

Osmangazi - Yunuseli Mahallesi (23 Aralık 2025)

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi ve çevresinde 23 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Osmangazi - Yunuseli Mahallesi (22 Aralık 2025)

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi ve çevresinde 22 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Yıldırım - Çınarönü Mahallesi

Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Akbulut Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza çalışmaları nedeniyle 22 Aralık 2025 tarihinde 14.55 ile 15.40 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.