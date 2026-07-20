Bursa BUSKİ su kesintisi! 20-21 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Orhangazi

Arapzade Mahallesi’nde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00 ile 20.00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, Siteler Bölgesi ve Endüstri Meslek Lisesi çevresi hariç olmak üzere Orhangazi ilçesi genelini kapsayacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.