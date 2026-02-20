Bursa BUSKİ su kesintisi! 20-21 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mudanya İlçesi Bademli Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 07 Şubat 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 21 Şubat 2026 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle 07 Şubat 2026 ile 21 Şubat 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Kesinti, Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi Mehter Caddesi ve çevresini kapsayacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 21 Şubat 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 02 Mart 2026 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle 21 Şubat 2026 ile 02 Mart 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Kesinti, Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde çeşitli cadde ve sokakları kapsayacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Nilüfer İlçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 23 Şubat 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 23 Şubat 2026 saat 17.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 23 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi ve çevresinde su kesintisi yapılacaktır.

Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.