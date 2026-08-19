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Bursa BUSKİ su kesintisi! 19-20 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 19-20 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Ağustos Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Beşevler Mahallesi Başarı Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.40 ile 18.40 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Fethiye Mahallesi Feda Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 ile 17.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

OSMANGAZİ

Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.40 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Demirtaşpaşa Mahallesi 2. Boyacı Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.35 ile 17.35 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

YENİŞEHİR

Terziler Mahallesi ve çevresinde yürütülecek çalışmalar kapsamında 16 Ağustos 2026 ile 20 Ağustos 2026 tarihleri arasında her gün saat 08.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

YILDIRIM

Şirinevler Mahallesi B 45. Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.45 ile 17.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yavuz Selim, Arabayatağı ve Ulus mahallelerinin belirtilen cadde ve sokaklarında yürütülecek çalışmalar kapsamında 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Yavuz Selim Mahallesi'nde Ankara Yolu Caddesi'nin kuzeyi ile Barış Caddesi, Samanlı Caddesi, Kurubaş Sokak, 3. Olgun Sokak ve Yolcu Sokak çevresi; Arabayatağı Mahallesi'nde Ankara Yolu Caddesi, 1. Asil Sokak, Okul Caddesi, Gölcük Sokak, Vakıf Sokak, Aras Sokak, Su Deposu Caddesi, Konçak Sokak, Karaağaç Sokak, Yeşil Cami Caddesi ve Same Sokak çevresi; Ulus Mahallesi'nde ise İtimat Sokak, Pazar Sokak, Same Sokak ve Su Deposu Caddesi arasında kalan bölgeler etkilenecektir.

Yavuz Selim Mahallesi Ortanca Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 18.10 ile 19.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
2000

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