Tunceli-Erzincan yolunun 15'inci kilometresinde ayıya cip çarptı, ayı öldü

Tunceli-Erzincan yolunun 15'inci kilometresinde ayıya cip çarptı, ayı öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'de dağlık alandan aniden yola çıkan ayıya cip çarptı ve ayı öldü. Akşam saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolunun 15'inci kilometresindeki kazada sürücü yara almazken, durum Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirildi.
TUNCELİ'de dağlık alandan aniden yola çıkan ayı, cipin çarpması sonucu öldü.
Kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Erzincan kara yolunun 15'inci kilometresindeki Söğütlü Çeşme mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, dağlık alandan aniden kara yoluna çıkan ayıya çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yol kenarına savrulan ayının öldüğü belirlendi. Durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı