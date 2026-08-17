Bursa BUSKİ su kesintisi! 17-18 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 17 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 17 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Doğanköy Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Karaman Mahallesi Kanarya Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 16.30 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Kızılcıklı Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

OSMANGAZİ

Gülbahçe Mahallesi'nde İnönü Caddesi'nin batısı, 5. Gazi Sokak ve Tarla Başı Sokak'ın güneyi ile 8. Doğan Sokak'ın kuzeyinde kalan cadde ve sokaklarda; Selamet Mahallesi'nde 7. Çakır Sokak ve Beşyol Sokak'ın güneyi ile Zekibey Sokak ve 4. Hürriyet Sokak'ın kuzeyinde kalan cadde ve sokaklarda; Koğukçınar Mahallesi'nde ise 11. Güzel Sokak'ın güneyi, 5. Hürriyet Sokak, 1. Çınar Caddesi, 2. Kavasoğlu Sokak'ın doğusu ve 6. Huzur Sokak'ın kuzeyinde kalan cadde ve sokaklarda 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Küçükbalıklı Mahallesi Dik Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 16.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi Mahallesi Yaniç Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 16.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Soğanlı Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

YENİŞEHİR

Terziler Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 16 Ağustos ile 20 Ağustos 2026 tarihleri arasında her gün saat 08.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

YILDIRIM

Arabayatağı Mahallesi Özen Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Değirmenönü Mahallesi 3. Elif Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 16.30 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yavuzselim Mahallesi Soybilir Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 12.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.