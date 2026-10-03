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Güvercin yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi ölmüştü! 9 yıldır aranan firari hükümlü Gaziosmanpaşa'da yakalandı

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Güvercin yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi ölmüştü! 9 yıldır aranan firari hükümlü Gaziosmanpaşa'da yakalandı
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2017'de güvercin beslemesi yüzünden çıkan tartışmada 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şenol Çan, 9 yıl sonra yakalandı. Eyüp'ten taşınıp Sarıgöl Mahallesi'ndeki bir eve yerleşen firari hükümlü, dini nikahlı eşi ve 3 çocuğuyla kaldığı evde düzenlenen baskında gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da 2017 yılında güvercin beslemesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasıyla ilgili hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır aranan şüpheli, saklandığı evde gözaltına alındı. Firari hükümlü, işlemlerinin tamamlanması için adliyeye sevk edildi.

EŞİ VE 3 ÇOCUĞUYLA AYNI EVDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından firari hükümlüleri yakalamak için yapılan çalışmalarda, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan Şenol Çan'ın (33) Gaziosmanpaşa'da saklandığı belirlendi. Firari hükümlüyü takip eden ekipler, bir süre önce Eyüp'ten taşınarak Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde yeni bir eve yerleşen Şenol Çan'ı yakalamak için operasyon düzenledi.

Yapılan baskında, dini nikahlı eşi ve 3 çocuğu ile birlikte aynı evde kalan Şenol Çan gözaltına alındı.

GÜVERCİN TARTIŞMASINDA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Şenol Çan'ın, 3 Eylül 2017 tarihinde Sarıgöl Mahallesi Cami Sokak'ta güvercin beslemesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu Metin Kirşav'ın (47) öldürüldüğü, 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili arandığı tespit edildi. Şenol Çan'ın bu olay nedeniyle 30 yıl hapis cezası aldığı ve cezasının kesinleştiği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan Şenol Çan, işlemlerinin tamamlanması için adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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