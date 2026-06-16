Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 16-17 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 16-17 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 16 Haziran Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 16 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde 14 Haziran 2026 ile 20 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri alması rica olunur.

Nilüfer

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle, mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi halinde Çamlıca ve Kültür mahallelerinde 16 Haziran 2026 ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması önemle duyurulur.

Osmangazi

Sırameşeler Mahallesi Sümbül Sokak ve çevresinde yürütülecek arıza çalışması nedeniyle 16 Haziran 2026 tarihinde 17.30 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Bölgedeki vatandaşların gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Arkadaşının kızını 'Sana eşofman aldım' diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç

Arkadaşının kızını kandırıp apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

TRT faturayı kesti! Bir anlık dalgınlığı çok pahalıya patladı
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor

Milyonları isyan ettiren ikiliyi kulübeye çekiyor
TSK'dan ihraç edilen teğmen, Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 2. oldu

TSK'dan ihraç edilen teğmen şampiyonada dünya ikincisi oldu
Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı

Önce iltifat etti, sonra vurdu! Bütün bunları yapan bir çocuk
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile gördüklerine inanamadı

Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile inanamadı
Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı
ABD ve İran imzaları İsviçre'de atacak

Savaş resmen bitiyor! Ülke de tarih de belli oldu