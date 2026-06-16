Bursa BUSKİ su kesintisi! 16-17 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 16 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde 14 Haziran 2026 ile 20 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri alması rica olunur.

Nilüfer

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle, mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi halinde Çamlıca ve Kültür mahallelerinde 16 Haziran 2026 ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması önemle duyurulur.

Osmangazi

Sırameşeler Mahallesi Sümbül Sokak ve çevresinde yürütülecek arıza çalışması nedeniyle 16 Haziran 2026 tarihinde 17.30 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Bölgedeki vatandaşların gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.