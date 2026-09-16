Bursa BUSKİ su kesintisi! 16-17 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 16 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Nilüfer

Gümüştepe Mahallesi'nde, Beydağ Sokak'ın doğusu ile Ressam İbrahim Balaban Caddesi'nin batısı arasında kalan Harmanlar Caddesi civarında, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Bu kesinti, BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecektir.

23 Nisan Mahallesi'nde, C4_B56 alt bölgesinde bulunan 246. Sokak ve civarında meydana gelen arıza nedeniyle 16 Eylül 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır.

Osmangazi

Gülbahçe Mahallesi'nde, Ankara Yolu Caddesi ile Vişne Caddesi arasında kalan, bir ucu Zafer Atıcılar Kültür Parkı'na, diğer ucu ise 3. Başaran Sokak ile 9. Çelik Sokak'a dayanan sınırlar içindeki tüm cadde ve sokaklarda, 16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma da BUSKİ Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Yıldırım

Anadolu, Vatan, Duaçınar ve Kazımkarabekir mahallelerini kapsayan geniş bir bölgede planlı bakım çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda Anadolu Mahallesi'nde Ankara Yolu Caddesi ile Vişne Caddesi'nin güneyi arasında kalan cadde ve sokaklar, Vatan Mahallesi'nde Vişne Caddesi'nin kuzeyi ile 1. Olcay Sokak, 5. Tepe Sokak ve 5. Gündüz Sokak arasında kalan cadde ve sokaklar, Duaçınar Mahallesi'nde Vişne Caddesi'nin güneyi ile Ankara Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklar ve Kazımkarabekir Mahallesi'nde Vişne Caddesi'nin kuzeyi ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, 2. Kudret Sokak, Kaplıca Sokak, 1. Olcay Sokak ve Karakaya Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda, 16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Ayrıca Vatan Mahallesi'nde, Barbaros Spor Kulübü merkez olmak üzere Dere Sokak, 14. Yıldız Sokak, 2. Bilir Sokak, 10. Bülbül Sokak, 1. Olcay Sokak, 5. Tepe Sokak ve 5. Gündüz Sokak'ın çevrelediği alan içinde kalan tüm cadde ve sokaklarda da, 16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır.

Ulus Mahallesi'nde, C4_D25 alt bölgesinde bulunan Uğureli Sokak ve civarında meydana gelen arıza nedeniyle 16 Eylül 2026 tarihinde saat 18.15 ile 20.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Bölgede yaşayan vatandaşların belirtilen tarih ve saat aralıklarında tedbirli olması önemle rica olunur.