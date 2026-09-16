Haberler

Milletvekili ile SGK'lıya ödenen cenaze yardımı arasındaki fark olay oldu

Milletvekili ile SGK'lıya ödenen cenaze yardımı arasındaki fark olay oldu
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devletin vefat eden vatandaşların yakınlarına ödediği cenaze ve ölüm yardımları arasındaki uçurum dikkat çekiyor. Temmuz 2026 itibarıyla SSK ve BAĞ-KUR’lu bir işçinin cenaze ödeneği 6 bin 398 lirada sabit kalırken; memur maaş katsayısına endeksli olarak artan görevdeki bir milletvekilinin ölüm yardımı 179 bin 608 liraya ulaştı. İşçi ile milletvekili yardımı arasında tam 28 katlık fark oluştu.

  • Temmuz 2026 itibarıyla SSK ve BAĞ-KUR kapsamındaki çalışanların ailelerine ödenen cenaze ödeneği 6.398 TL, görevdeki milletvekillerinin yakınlarına yapılan ölüm yardımı ise 179.608 TL'dir.
  • Devlet memuru ölüm yardımı 29.935 TL, emekli milletvekili ölüm yardımı 89.804 TL olarak uygulanmaktadır.
  • Devlet memurları ve milletvekilleri için ölüm yardımları memur maaş katsayısına endeksli artarken, SSK ve BAĞ-KUR cenaze ödeneği Temmuz ayında artış görmedi ve Ocak ayındaki 6.398 TL seviyesini korudu.

Devletin vefat eden vatandaşların yakınlarına ödediği cenaze ve ölüm yardımları arasındaki yüksek farklar dikkat çekiyor. Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olan güncel verilere göre, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve BAĞ-KUR kapsamında çalışan bir işçinin ailesine ödenen cenaze ödeneği ile görevdeki bir milletvekilinin yakınlarına yapılan ölüm yardımı arasında yaklaşık 28 katlık bir fark bulunuyor.

Farklı statülerdeki çalışanlar ve devlet yetkilileri için uygulanan ölüm yardımı rakamları, ödeme yapılan kurum ve mevzuat şartlarına göre büyük değişkenlik gösteriyor.

İŞTE YAPILAN CENAZE YARDIMLARI 

Farklı statülere göre hak sahiplerine ödenen cenaze ve ölüm yardımı tutarları şu şekilde sıralanıyor:

  • SSK / BAĞ-KUR'lu Çalışan Cenaze Ödeneği: 6.398 TL
  • Devlet Memuru Ölüm Yardımı: 29.935 TL
  • Emekli Milletvekili Ölüm Yardımı: 89.804 TL
  • Görevdeki Milletvekili Ölüm Yardımı: 179.608 TL

GÜNCELLEME YÖNTEMİ DE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Uygulanan rakamların yanı sıra ödeme tutarlarının güncelleme yöntemleri de statülere göre farklılık gösteriyor. Sözcü'den Ozan Bingöl'ün kaleme aldığı yazıya göre; Devlet memurları ve milletvekilleri için yapılan ölüm yardımları doğrudan memur maaş katsayısına endeksli olarak artış gösterirken, SSK ve BAĞ-KUR'lu çalışanlar için uygulanan cenaze ödeneği aynı sistemle otomatik olarak altı ayda bir yükselmiyor. Nitekim memur ve milletvekillerinin ödemeleri katsayı artışıyla güncellenirken, SSK ve BAĞ-KUR kapsamındaki cenaze ödeneği Temmuz ayı itibarıyla bir artış görmeyerek Ocak ayındaki 6.398 liralık seviyesini korudu.

Kaynak: Haberler.com
Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı

Dursun Başkan milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı
İstanbul'da yağış başladı

İstanbul'da hava bir anda değişti! Yağmur hazırlıksız yakaladı
ChatGPT'ye oğlunu öldürmek istediğini söyledi ve tutuklandı

ChatGPT'ye korkunç planını anlattı! OpenAI FBI'a bildirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız

Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
Ünlü şefin Michelin deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, hesabı da ödettiler

Ünlü şefin tabağından çıkan mide bulandırdı! Hesabı da ödettiler
Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi

Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den çocukların sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi önerisi

Sosyal medyada yaş sınırı geliyor! AB'den çocuklar için radikal karar
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren çıkış: Eşel mobil 2027'de olmayacak

Araç sahiplerini endişelendiren sözler: 2027'de olmayacak
Kan donduran kaza! Otomobil ikiye bölündü, 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil ikiye bölündü, 2 ölü! Görüntüler korkunç
Rusya: Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduk

Rusya'dan Kiev'e saldırı! Askeri sanayi tesisi vuruldu