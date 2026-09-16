Milletvekili ile SGK'lıya ödenen cenaze yardımı arasındaki fark olay oldu

Devletin vefat eden vatandaşların yakınlarına ödediği cenaze ve ölüm yardımları arasındaki yüksek farklar dikkat çekiyor. Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olan güncel verilere göre, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve BAĞ-KUR kapsamında çalışan bir işçinin ailesine ödenen cenaze ödeneği ile görevdeki bir milletvekilinin yakınlarına yapılan ölüm yardımı arasında yaklaşık 28 katlık bir fark bulunuyor.

Farklı statülerdeki çalışanlar ve devlet yetkilileri için uygulanan ölüm yardımı rakamları, ödeme yapılan kurum ve mevzuat şartlarına göre büyük değişkenlik gösteriyor.

İŞTE YAPILAN CENAZE YARDIMLARI

Farklı statülere göre hak sahiplerine ödenen cenaze ve ölüm yardımı tutarları şu şekilde sıralanıyor:

SSK / BAĞ-KUR'lu Çalışan Cenaze Ödeneği: 6.398 TL

Devlet Memuru Ölüm Yardımı: 29.935 TL

Emekli Milletvekili Ölüm Yardımı: 89.804 TL

Görevdeki Milletvekili Ölüm Yardımı: 179.608 TL

GÜNCELLEME YÖNTEMİ DE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Uygulanan rakamların yanı sıra ödeme tutarlarının güncelleme yöntemleri de statülere göre farklılık gösteriyor. Sözcü'den Ozan Bingöl'ün kaleme aldığı yazıya göre; Devlet memurları ve milletvekilleri için yapılan ölüm yardımları doğrudan memur maaş katsayısına endeksli olarak artış gösterirken, SSK ve BAĞ-KUR'lu çalışanlar için uygulanan cenaze ödeneği aynı sistemle otomatik olarak altı ayda bir yükselmiyor. Nitekim memur ve milletvekillerinin ödemeleri katsayı artışıyla güncellenirken, SSK ve BAĞ-KUR kapsamındaki cenaze ödeneği Temmuz ayı itibarıyla bir artış görmeyerek Ocak ayındaki 6.398 liralık seviyesini korudu.

Kaynak: Haberler.com