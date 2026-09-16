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Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: 5 ölü, 7 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: 5 ölü, 7 yaralı
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Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde Rusya'ya ait insansız hava aracının sivilleri taşıyan bir minibüsü hedef aldığı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi yaralandı. Saldırı Nikopol kenti çevresinde gerçekleşti; bölge yetkilileri hedefte günlük işleri için yola çıkan sıradan vatandaşların olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüse Rusya tarafından insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi de yaralandı.

4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında sivil can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüsü hedef aldı. İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi de yaralandı. Bölge Valisi Oleksandr Hanzha, saldırının Nikopol kenti çevresinde gerçekleştiğini açıkladı.

GÜNLÜK İŞLERİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI

Dnipropetrovsk Bölge Konseyi Başkanı Mykola Lukashuk ise, "Ruslar alaycı bir şekilde bir yolcu otobüsünü vurdu. Günlük işlerini yapmak üzere yola çıkan insanları taşıyan minibüsü hedef aldılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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