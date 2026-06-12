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Bursa BUSKİ su kesintisi! 12-13 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 12-13 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 12 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 12 Haziran Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 12 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 12 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda 8 Haziran 2026 saat 09.00 ile 13 Haziran 2026 saat 18.00 arasında muhtelif cadde ve sokaklarda zaman zaman su kesintisi yapılabilecektir.

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda 14 Haziran 2026 saat 09.00 ile 20 Haziran 2026 saat 18.00 arasında muhtelif cadde ve sokaklarda zaman zaman su kesintisi yapılabilecektir. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Osmangazi

Yeşilova Mahallesi Nergis Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 18.00 ile 20.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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