Türk futbolunda son dönemde gündemi sarsan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında adı geçen Burak Söyleyen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli arasında yer aldı. Peki, Burak Söyleyen kimdir, neden gözaltına alındı? Burak Söyleyen kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

BURAK SÖYLEYEN KİMDİR?

Mevcut bilgilere göre Burak Söyleyen hakkında detaylı kişisel ve mesleki bilgi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak soruşturmanın kapsamı, Türk futbolundaki yasa dışı bahis ağı ve bu ağın finansal boyutunu ortaya koyuyor.

Operasyon, özellikle futbol camiasında ciddi yankı uyandırırken, Burak Söyleyen'in de bu süreçte nasıl bir rol oynadığı merak konusu. Savcılık açıklamasına göre, soruşturma MASAK verileri, HTS analizleri ve önceki operasyonlarda elde edilen dijital deliller ışığında yürütülüyor.

BURAK SÖYLEYEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Burak Söyleyen'in gözaltına alınma nedeni, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Futbolda Bahis Soruşturması' kapsamında tespit edilen şüpheli finansal işlemler ile bağlantılı olarak gerçekleşti. Savcılığın açıklamasına göre, soruşturma; MASAK raporları, yasal bahis sitelerinden elde edilen veriler, HTS incelemeleri ve daha önceki operasyonlardan ele geçen dijital delillerin detaylı analizi ile ilerliyor.

Bu soruşturma çerçevesinde toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, Burak Söyleyen de operasyon sırasında gözaltına alınan 24 şüpheli arasında yer aldı. Operasyon, Türkiye'nin farklı illerinde eş zamanlı olarak yürütüldü ve futbol camiasında deprem etkisi yarattı.

BURAK SÖYLEYEN KAÇ YAŞINDA?

Şu ana kadar kamuya yansıyan bilgilerde Burak Söyleyen'in yaşı açıklanmadı.

BURAK SÖYLEYEN NERELİ?

Burak Söyleyen'in doğum yeri veya memleketiyle ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

BURAK SÖYLEYEN NE İŞ YAPIYOR?

Şu ana kadar elde edilen bilgiler, Burak Söyleyen'in mesleği veya çalışma alanı hakkında net bir bilgi sunmuyor. Savcılık açıklamaları, soruşturmanın odak noktasının finansal işlemler ve bahis bağlantıları olduğunu gösteriyor.

FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Türkiye'yi sarsan futbolda bahis soruşturması kapsamında 14'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında eski Galatasaray Yöneticisi Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılığın açıklamasına göre soruşturma; MASAK'tan elde edilen finansal veriler, HTS analizleri, dijital eşya incelemeleri ve PFDK kararları ışığında yürütülüyor. 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor maçıyla bağlantılı bahis oynayan şüpheliler ve banka hesap hareketleri mercek altına alındı.

Gözaltına alınan diğer isimler arasında futbolcular, eski yöneticiler ve bahis bağlantılı kişiler yer alıyor. Burak Söyleyen de bu geniş soruşturmanın dikkat çeken şüphelilerinden biri olarak kayıtlara geçti.