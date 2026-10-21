Bulut Aras kimdir? Sultan'ın Kemal'i Bulut Aras'ın gerçek adı ne?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yeşilçam oyuncusu Bulut Aras'ın son görüntüleri 20 Ekim'de sosyal medyada elden ele dolaştı. Uzun süredir kamera karşısına geçmeyen 73 yaşındaki oyuncuyu çoğu kişi hâlâ 1978 yapımı Sultan'daki minibüs şoförü Kemal olarak hatırlıyor. Yeşilçam'da daha çok romantik rollerle tanınan Aras, 50'den fazla filmde ve pek çok dizide oynadı.

BULUT ARAS'IN SON HALİ NEDEN GÜNDEM OLDU?

Bulut Aras'ın son halini gösteren görüntüler 20 Ekim 2026'da sosyal medyada yeniden paylaşıldı ve eski filmlerini izleyenler arasında konuşuldu. Oyuncunun yürürken çekilen görüntüleri 2024'te de gündem olmuştu. O dönem hayranlarına "Beni sevenlere, sayanlara selam ve sevgilerimi sunuyorum" diye seslenmişti.

Aras eski röportajlarında zamanını İstanbul ile Balıkesir'in Akçay bölgesindeki yazlığı arasında geçirdiğini, doğada olmayı sevdiğini anlatmıştı.

BULUT ARAS KİMDİR?

Bulut Aras, 1970'lerin sonunda Yeşilçam'ın aranan jön oyuncuları arasına giren bir sinema ve dizi oyuncusu. Kariyeri 1976'da Tercüman gazetesinin sinema, televizyon ve fotoroman yarışmasında birinci olmasıyla başladı. Önce reklam filmlerinde ve Denizin Kanı gibi televizyon filmlerinde oynadı, ardından Hain filmiyle sinemaya geçti.

Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği'nin (ÇASOD) üyesi.

BULUT ARAS'IN GERÇEK ADI NE?

Bulut Aras'ın gerçek adı Uğur Fidan. Sinemada ve televizyonda hep Bulut Aras adını kullandı.

BULUT ARAS KAÇ YAŞINDA?

Bulut Aras 73 yaşında. 15 Mart 1953'te doğdu.

BULUT ARAS NERELİ?

Bulut Aras Denizli'nin Yukarı Şamlı köyünde doğdu. Denizli Ticaret Lisesi'ni bitirdi, ardından İstanbul'da Sultanahmet İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde okudu.

BULUT ARAS HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Bulut Aras'ı geniş kitleye tanıtan film, 1978 yapımı Sultan oldu. Kartal Tibet'in yönettiği, senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı filmde Türkan Şoray'la başrolü paylaştı; kadroda Adile Naşit, Şener Şen ve İlyas Salman da vardı. Aras burada minibüs şoförü Kemal'i canlandırdı.

Ertem Eğilmez'in Arzu Film'inde Minik Serçe, Derya Gülü ve Mücevher Hırsızları'nda oynadı. Tatlı Nigar, Toprağın Teri (1981), Beni Unutma (1982) ve Kabadayı (1986) filmografisindeki diğer yapımlar arasında. 2000'lerde Büyük Şeytan Üçgeni (2008) ve Hop Dedik: Deli Dumrul (2011) filmlerinde oynadı.

BULUT ARAS HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Bulut Aras televizyonda en çok Aynalı Tahir (1998) ve Kara Hamit'i canlandırdığı Deli Yürek (1999) ile hatırlanıyor. Daha sonra Cemile (2006) ile Vazgeç Gönlüm (2007) dizilerinde oynadı. 2011'de Sen de Gitme'nin kadrosundaydı.