Bugün yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi? Bugün bankalar, kargolar, noterler ve eczaneler açık mı?

Yılın son gününe girilirken vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında "31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?" sorusu geliyor. Özellikle bankacılık işlemleri, kargo gönderimleri, noter randevuları ve sağlık hizmetleri gibi günlük planlamalar açısından bu konu büyük önem taşıyor. Peki, Bugün yarım gün mü, resmi tatil mi? Bugün bankalar, kargolar, noterler ve eczaneler açık mı? Detaylar...

BUGÜN YARIM GÜN MÜ, 31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Mevzuatta yer alan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre 31 Aralık Türkiye'de resmi tatil veya yarım gün olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla kamu kurumları ve özel sektör, 31 Aralık günü normal mesai düzeni ile çalışmaya devam ediyor.

Ancak yılbaşı gecesinin hemen ardından gelen 1 Ocak günü resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör kuruluşlarında işveren inisiyatifine bağlı olarak yarım gün çalışma ya da tam gün izin uygulamaları görülebiliyor. Bu durum yasal bir zorunluluk değil, tamamen kurum tercihine bağlı olarak şekilleniyor.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2026 yılını karşılayacağımız yılbaşı tatili planları da şimdiden gündemde. 1 Ocak 2026 Perşembe günü, her yıl olduğu gibi resmi tatil olarak uygulanacak.

Resmi tatil takvimine göre yalnızca 1 Ocak tatil kapsamındayken, 2 Ocak Cuma günü için izin alan çalışanlar, hafta sonu ile birleştirerek toplam 4 günlük bir yılbaşı tatili yapma imkanına sahip olacak.

Bu nedenle yılbaşı tatilinin süresi, çalışanların izin planlamasına göre değişiklik gösterecek. Kamu kurumlarında ise yalnızca 1 Ocak günü resmi tatil kapsamında değerlendirilecek.

31 ARALIK BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Yılın son iş gününde bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için en net cevap şu şekilde:

31 Aralık'ta bankalar açık olacak.

31 Aralık günü, yılbaşı arefesi olarak bilinse de resmi tatil ya da yarım gün kapsamında yer almıyor. Bu nedenle tüm kamu ve özel bankalar normal çalışma saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek.

EFT, havale, gişe işlemleri ve şube hizmetlerinde herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak 1 Ocak resmi tatil olduğu için bankalar o gün kapalı olacak ve işlemler bir sonraki iş gününe sarkabilecek.

31 ARALIK'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo gönderimi ve teslimat planı yapan vatandaşlar için de 31 Aralık mesaisi netleşmiş durumda.

31 Aralık resmi tatil olmadığı için kargo firmalarının çalışma düzeninde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

PTT Kargo, 31 Aralık günü 08.30 – 17.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Özel kargo şirketleri ise genel olarak 09.00 – 18.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

Ancak 1 Ocak resmi tatil olduğu için kargo dağıtım ve kabul işlemleri o gün yapılmayacak. Teslimatların gecikmemesi adına gönderilerin 31 Aralık mesai bitimine kadar yapılması öneriliyor.

31 ARALIK'TA NOTERLER AÇIK MI?

Resmi işlemleri olan vatandaşların gündemindeki bir diğer önemli başlık ise noterler.

Noterler, 31 Aralık resmi tatil olmadığı için açık olacak.

31 Aralık Çarşamba günü noterlikler normal mesai saatleri içerisinde hizmet verecek. Tapu işlemleri, vekaletname, satış sözleşmeleri ve diğer noter işlemleri bu tarihte yapılabilecek.

Ancak 1 Ocak yılbaşı resmi tatili nedeniyle noterler Perşembe günü kapalı olacak.

Noterler, 2 Ocak Cuma gününden itibaren yeniden mesaiye başlayacak.

31 ARALIK'TA ECZANELER AÇIK MI?

Sağlık hizmetlerine erişim açısından en kritik konulardan biri de eczanelerin çalışma durumu.

31 Aralık tarihinde eczaneler açık olacak.

Eczaneler, yılın son gününde 09.00 – 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Reçeteli ve reçetesiz ilaç temini açısından herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

1 Ocak günü ise resmi tatil nedeniyle yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilaç ihtiyaçlarını 31 Aralık mesai saatleri içinde karşılaması tavsiye ediliyor.