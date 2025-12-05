Bugün yağmur yağacak mı? 5 Aralık hangi şehirlerde yağmur yağacak? İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir'de yağmur yağacak mı?

5 Aralık 2025 itibarıyla hava durumu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yağış beklentileri öne çıkarken, özellikle İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir gibi büyük şehirlerde vatandaşlar gün boyunca yağmur olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji tahminleri, sıcaklık değişimleri ve olası sağanak uyarıları ile ilgili bilgiler, günlük planlarını şekillendirmek isteyenler için kritik önem taşıyor. Detaylı şehir şehir hava durumu raporu haberin devamında yer alıyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

5 Aralık 2025'te Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur bekleniyor. Özellikle Batı ve Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü yağış ihtimali yüksek. İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise akşam saatlerinde yağış görülebilir. Genel olarak hava, parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olacak.

BUGÜN HANGİ ŞEHİRLERDE YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre bugün yağış beklenen başlıca bölgeler şunlar:

Ege Bölgesi, özellikle kıyı illeri

Akdeniz Bölgesi'nin batısı ve kıyı kesimleri

İç Anadolu'nun bazı illeri, özellikle akşam saatlerinde

BUGÜN İZMİR'DE YAĞMUR YAĞACAK MI?

İzmir'de 5 Aralık günü öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Kıyı ilçelerinde yağış lokal olarak kuvvetli olabilir. Günün ilk saatlerinde hava bulutlu ve serin seyrederken, öğleden sonra yağmur ihtimali artıyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 5 Aralık günü hava genel olarak bulutlu olacak. Gün boyunca yağış ihtimali düşük, ancak öğle sonrası ve akşam saatlerinde hafif çisenti veya lokal yağmur olasılığı bulunuyor. Hava sıcaklıkları 15–20°C arasında seyredecek.

BUGÜN ANKARA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Ankara'da bugün hava parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinde güneş aralıklarla kendini gösterebilir; akşam saatlerinde ise yağmur ihtimali yükseliyor. Sıcaklıklar gün boyunca 4–14°C arasında değişecek.

BUGÜN ANTALYA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren sağanak şeklinde yağmur bekleniyor. Öğle sonrası ve akşam da yağış devam edebilir. Günün büyük bölümünde hava bulutlu ve nemli olacak, sıcaklıklar 14–16°C civarında seyredecek.