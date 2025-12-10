Bugün yağmur yağacak mı? 10 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa'da bu gün yağmur var mı?

10 Aralık'ta Türkiye'nin büyük şehirlerinde hava durumu merak konusu oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da bugün yağmur yağacak mı, yoksa gökyüzü açık mı kalacak? Şehirlerdeki olası hava değişimleri, gündelik planlarınızı etkileyebilecek ipuçlarıyla gündemde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde bugün hava koşulları şehirden şehire değişiklik gösteriyor. İstanbul ve Bursa'da gökyüzü genellikle bulutlu olacak; ancak ciddi bir yağmur beklentisi bulunmuyor. İzmir ve Antalya'da ise hava kısmen güneşli ve sakin seyredecek, yağmur riski neredeyse yok. Öte yandan Ankara'da bulutlu bir hava hakim ve akşam saatlerinden itibaren yağmur ihtimali bulunuyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da gün boyunca hava çok bulutlu olacak. Yağmur beklenmese de bulutlu hava nedeniyle ara ara kapalı bir gökyüzü söz konusu. Gün içi planlar için yağmur riski düşük; ancak tedbirli olmakta fayda var.

ANKARA'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Ankara'da gün genelinde bulutlu bir hava hâkim. Özellikle akşam ve gece saatlerinde yağmur ihtimali bulunuyor. Dışarı çıkacak olanların, akşam saatleri için yağmurluk veya şemsiye bulundurması öneriliyor.

İZMİR'DE BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de gün boyunca hava kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Bugün için yağmur beklentisi yok; şehir sakin ve dışarıda zaman geçirmek için uygun bir gün.

ANTALYA'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da hava kısmen güneşli başlayacak ve akşama doğru bulutlanma görülse de yağmur riski bulunmuyor. Sahil ve dış mekan planları için gün oldukça uygun.

BURSA'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da hava genel olarak kısmen güneşli ve bulutlu seyredecek. Bugün yağmur ihtimali yok; dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava koşulları elverişli.